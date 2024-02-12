Ралі мегакапіталів підштовхнуло S&P 500 до першого закриття вище позначки 5000 пунктів

Індекс S&P 500 в п'ятницю вперше закрився вище 5000, а Nasdaq на короткий час торгувався вище 16 000 завдяки зростанню з боку компаній-гігантів та компаній з виробництва мікросхем, включаючи Nvidia, оскільки інвестори робили ставку на технології штучного інтелекту та чекали на гарні звіти.

Акції Nvidia зросли на 3,6% і досягли рекордного рівня після того, як агентство Reuters повідомило, що створює новий бізнес-підрозділ, що займається розробкою індивідуальних чіпів для компаній, що займаються хмарними обчисленнями, та інших компаній, включаючи передові процесори штучного інтелекту (ШІ) .

Це сталося після того, як у четвер газета Wall Street Journal повідомила, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман вів переговори з інвесторами щодо збору коштів для технологічної ініціативи, спрямованої серед іншого на збільшення потужностей зі створення чіпів для потужного штучного інтелекту.

"Досі історія ШІ зводилася до створення інфраструктури, чіпів і центрів обробки даних", - сказав Девід Лефковіц, голова відділу акцій США в UBS Global Wealth Management, додавши, що звіт "принаймні підкреслює, що існує потенційно величезна кількість попиту на інфраструктуру штучного інтелекту у майбутньому».

Хоча Лефковіц заявив, що контрольні показники S&P та Nasdaq, швидше за все, не змінять розрахунки інвесторів щодо ринкових ризиків та перспектив винагороди, за його словами, "це підвищує значущість того, що відбувається на ринку".

Серед емітентів Філадельфійського індексу напівпровідників, який закрився зростанням на 1,99%, важкваговики ринку, орієнтовані на технології, включаючи Microsoft, Amazon.com і Alphabet, також зробили свій внесок у зростання індексу.

Враховуючи результати приблизно двох третин компаній з індексу S&P 500, дані LSEG тепер показують оцінки зростання прибутку в четвертому кварталі на 9,0% проти очікувань зростання на 4,7% на 1 січня, тоді як 81% компаній перевищують оцінки порівняно з середнім показником 76% за попередні чотири звітні періоди.

"Прибуток досі був високим, перевершивши всі очікування", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег компанії Ingalls & Snyder у Нью-Йорку, штат Нью-Йорк. «І були новини про додаткові можливості зростання для Nvidia, пов'язані з хмарними обчисленнями, ще однією областю зростання, крім штучного інтелекту. Це великі рушійні сили».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 54,64 пункту, або 0,14%, до 38 671,69, S&P 500 додав 28,70 пункту, або 0,57 %, до 5 026,61, а індекс Nasdaq Composite додав 196, 95 пунктів, або 1,25%, до 15 990,66.

Позитивний прибуток та зростання оптимізму щодо штучного інтелекту допомогли індексу S&P 500 досягти цього року 10 внутрішньоденних рекордних максимумів.

Nasdaq закрився всього на 0,4% нижче свого рекордного максимуму закриття 16 057,44, зареєстрованого в листопаді 2021 року.

За тиждень усі три індекси зареєстрували п'яте щотижневе зростання поспіль: S&P додав 1,4%, Nasdaq виріс на 2,3%, а Dow піднявся на 0,04%.

Раніше дані показали, що щомісячні споживчі ціни в США зросли менше, ніж спочатку передбачалося в грудні, але базова інфляція залишилася доволі стійкою - неоднозначна картина, яка затьмарила очікування щодо термінів зниження процентних ставок Федеральної резервної системи.

Сильні економічні дані та агресивні коментарі політиків ФРС останніми днями розвіяли сподівання, що центральний банк почне знижувати процентні ставки у березні.

Але Гриски вказує на офіційні прогнози ФРС на «точковому графіку», які, як і раніше, передбачають зниження ставок цього року.

«Ринок справді тримає за спиною вітер ФРС. Здається, ми досягли вершини процентних ставок. Наступний рух буде вниз. Ми не знаємо, коли це станеться. ФРС продовжує лити холодну воду на цю ідею, але їхні голоси з точками (...) говорять про те, що у другій половині року вони пом'якшуватимуть ситуацію».

Учасники ринку цього тижня чекають на дані за споживчими цінами за січень, щоб отримати більше підказок про те, коли ФРС знизить вартість запозичень.

Акції Cloudflare зросли на 19,5%, оскільки компанія прогнозує оптимістичні доходи та прибуток у першому кварталі. Але акції PepsiCo впали на 3,6% після того, як її виторг у четвертому кварталі не виправдав очікувань, оскільки багаторазове підвищення цін знизило попит на її соки та чіпси Lay's.

Акції Pinterest впали на 9,5% після того, як компанія прогнозувала виручку в першому кварталі, яка значно нижча за оцінки Волл-стріт.

Зростаючи емітенти на NYSE перевищували за чисельністю падаючі у співвідношенні 2 до 1: було зафіксовано 456 нових максимумів і 64 нових мінімуму.

На Nasdaq 2960 акцій зросли, а 1300 впали, при цьому кількість акцій, що ростуть, перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,3 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 47 нових 52-тижневих максимумів та 4 нових мінімуми, у той час як Nasdaq зафіксував 312 нових максимумів та 91 новий мінімум.

На біржах США з рук до рук перейшло 11,53 млрд акцій порівняно з 11,69 млрд ковзних середніх за останні 20 сесій.