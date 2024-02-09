Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З початку року аграрії отримали кредитів на розвиток на майже 9 мільярдів

18:06 09.02.2024 |

Фінанси, Новини АПК

 

Від початку 2024 року 1 773 агрогосподарств вже отримали 8,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток, з яких за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" - 633 господарства профінансовано на 2,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії у Київській області, а саме 154 підприємства - 4,1 млрд грн, на Тернопільській 63 підприємства - 598,6 млн грн, у Дніпропетровській 139 підприємства - 459,7 млн грн.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства трьох областей:

* Харківська - 325,9 млн грн виділено для 40 господарств;
* Вінницька - 252,2 млн грн - для 75;
* Київська - 236,4 млн грн для 58;
* Львівська - 205,8 млн грн - для 54.

Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6234
  0,0527
 0,14
EUR
 1
 40,5129
  0,1000
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5580  0,01 0,03 38,0440  0,01 0,04
EUR 40,5400  0,00 0,01 41,2696  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5700  0,01 0,01 37,6000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес