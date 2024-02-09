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З початку року аграрії отримали кредитів на розвиток на майже 9 мільярдів
18:06 09.02.2024 |
Від початку 2024 року 1 773 агрогосподарств вже отримали 8,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток, з яких за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" - 633 господарства профінансовано на 2,3 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії у Київській області, а саме 154 підприємства - 4,1 млрд грн, на Тернопільській 63 підприємства - 598,6 млн грн, у Дніпропетровській 139 підприємства - 459,7 млн грн.
За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства трьох областей:
* Харківська - 325,9 млн грн виділено для 40 господарств;
* Вінницька - 252,2 млн грн - для 75;
* Київська - 236,4 млн грн для 58;
* Львівська - 205,8 млн грн - для 54.
Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
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