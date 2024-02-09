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Долар несуттєво зміцнюється до основних валют
14:41 09.02.2024 |
Долар США несуттєво зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - стабільний.
Пара євро/долар за даними на 14:05 EET торгується на рівні $1,0772 порівняно з $1,0779 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2607 проти $1,2617 за підсумками торгів у четвер.
Сильні дані щодо американського ринку праці за січень, опубліковані минулого тижня, змусили трейдерів переглянути прогнози щодо термінів зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС).
Звіт Мінпраці США, оприлюднений у четвер, показав більш значне, ніж очікувалося, зниження кількості нових заявок на допомогу з безробіття в країні, підтвердивши стійкість ринку праці.
Наразі трейдери більш ніж на 80% упевнені в тому, що ФРС не опускатиме ставку в березні, зазначає Market Watch. Шанси на те, що ставку буде знижено принаймні на 25 базисних пунктів у травні, оцінюються ринком у 62,7%, за даними CME FedWatch.
Представники Європейського центрального банку (ЄЦБ), тим часом, також дають зрозуміти, що регулятор не поспішає зі зниженням ключових ставок.
Глава Банку Франції та член ради керівників ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало під час виступу на новинному телеканалі LCI у п'ятницю відзначив значний прогрес у стримування темпів зростання споживчих цін у єврозоні.
"Ми відходимо від екстреної боротьби з інфляцією, і ймовірно, опустимо ставки цього року", - сказав він. При цьому зниження ставок, за його словами, відбудеться лише тоді, коли ЄЦБ буде повністю впевнений у закріпленні інфляції біля цільового рівня в 2%.
Його колега по ЄЦБ, глава Банку Латвії Мартіньш Казакс, заявив у п'ятницю на місцевому радіо, що надії ринку на зниження ставок у березні та квітні є занадто оптимістичними.
Курс долара в парі з єною в п'ятницю становить 149,43 єни з 149,32 єни на закриття попередньої сесії.
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