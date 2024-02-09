Попит на автокредитування у 2024 р. може збільшитися на 15-20% - Глобус Банк

Обсяг кредитів на придбання автомобілів протягом цього року може зрости щонайменше на 15-20%, вважає керівник напряму автокредитування Глобус Банку (Київ) Сергій Кіпоренко.

"Із певною обережністю можна розраховувати на те, що у 2024 році умови придбання автомобілів стануть іще лояльнішими для позичальника, відповідно, може зрости кількість придбаних авто в кредит", - наведено його слова у пресрелізі банку.

Кіпоренко наголосив, що подальше зростання обсягів автокредитування великою мірою залежатиме від економічної ситуації, що насамперед позначиться на можливостях банків залучати фінанси для розвитку кредитних продуктів.

За його словами, зниження облікової ставки протягом минулого року з 25% до 15% річних позитивно вплинуло на банківський кредитний ринок, у зв'язку з чим умови надання автокредитів було суттєво пом'якшено, ставки за автокредитами залежно від терміну погашення, першого внеску та загальної вартості автомобіля знизилися в середньому на 2-3 відсоткові пункти - до 10% річних.

"Саме тому з другої половини 2023 року, а особливо в четвертому кварталі, кількість придбаних автомобілів у кредит порівняно з початком року зросла майже на 30%", - зазначив Кіпоренко.

Згідно з інформацією банку, на ринку значно посилилася роль співпраці комерційних банків і автодилерів, які впровадили низку гнучких програм, що дають змогу громадянину отримати кредит залежно від його статків: на триваліший термін - до семи років для нових авто та 10-12 років - для вживаних за мінімального першого внеску від 10% вартості автомобіля.

Зазначається, що при цьому важливою зміною для покупців-позичальників стали вигідні умови за програмами trade-in.

Кіпоренко, посилаючись на дані порталу AUTO-Consulting, зазначив, що за підсумками 2023 року кількість придбаних автомобілів, зокрема й у кредит, перевищила 65 тис., що зі свого боку на 62% вище за показники 2022 року.

Він повідомив, що загальна структура попиту протягом минулого року не зазнала особливих змін.

"Так, близько 25% усіх автокредитів було видано на електрокари та гібридні авто вартістю $30-45 тис., понад 20% автокредитів припадає на преміум-авто за ціною від $80 тис., близько 15% кредитів було видано на придбання автомобілів за ціною $18-20 тис.", - наведено статистику кредитування в релізі.

"У 2024 році співвідношення кількості придбаних у кредит нових автомобілів може дещо змінитися: завдяки виходу на ринок нових гравців, збільшенню кількості кредитних пропозицій із лояльнішими та гнучкішими кредитними умовами, які дають змогу більшій кількості громадян стати власниками нових авто, частка автомобілів за ціною $18-20 тис. може зрости до 20-25%", - прогнозує експерт.

Кіпоренко також очікує збільшення попиту на електрокари завдяки великій кількості дилерів-продавців. Він уточнив, що на сьогодні в Україні вибір таких авто досить широкий, при цьому в переважній більшості він складається з нових автомобілів, імпортованих із Китаю.

Банкір вважає, що 2024 року найбільш затребуваними будуть автобренди, які надають варіативність і гнучкість клієнту в умовах придбання авто, включно зі спільними програмами банків і автодилерів. Важливу роль, на його думку, відіграє також широкий модельний ряд під різні фінансові можливості, наявність розгалуженої мережі сертифікованого автосервісу, якісні характеристики автомобіля, які можна порівняти з його ціною, а також можливість продажу автомобіля через три-п'ять років зі збереженням до 40-50% його початкової вартості.

