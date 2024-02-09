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АНАЛІТИКА

Попри дефіцит коштів. США продовжують постачати Україні озброєння для ППО

08:55 09.02.2024 |

Фінанси

 

Спікер Пентагону Патрік Райдер відповів, що США продовжать постачати озброєння для ППО.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Пентагону.

За словами Райдера, в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.

"Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", - відповів Райдер.

На запитання, чи продовжують поставлятися американські ракети ППО в Україну прямо зараз, Патрік Райдер відповів, що йдеться про "ці та інші варіанти допомоги", про які ми оголосили в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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