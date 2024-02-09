Нові максимуми Nikkei та нервові новорічні канікули у Китаї

Японські акції досягли 34-річного максимуму в п'ятницю, оскільки світові акції очікують на зростання вже третій тиждень поспіль, тоді як коригування очікувань за процентними ставками призвело до того, що єна впала до двомісячного мінімуму, а австралійський і новозеландський долар розлетілися в протилежних напрямках.

У Китаї материкові ринки були закриті, а в Гонконгу торгувалися мляво і закрилися раніше, при цьому індекс Hang Seng впав на 0,8% на тлі занепокоєння щодо дій влади, яка може не виконати обіцянок підтримки.

У рік кролика по зодіаку індекс втратив 29%, а рік дракона починається із занепаду настроїв у Китаї та очікувань якогось оголошення про підтримку під час місячних новорічних свят.

"Я тримаю парі, що (рішучі дії) відбуваються", - сказав Чі Ло, старший ринковий стратег з Азіатсько-Тихоокеанського регіону в BNP Paribas Asset Management.

«Але це, так би мовити, стрибок віри. Тому що китайський уряд дав дуже багато обіцянок, а ринок та інвестори були розчаровані відсутністю наступних заходів... тому нам потрібно, щоб Пекін запропонував конкретні заходи». ."

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 0,3%, хоча все ж таки продемонстрував тижневе зростання.

Японський Nikkei, який отримує приплив іноземних інвестицій, оскільки інвестори тікають з Китаю, зріс на 0,3%, чому сприяло зниження курсу єни, яка торгувалася на найнижчому рівні за понад два місяці на рівні 149,49 за долар.

SoftBank став лідером зростання в Токіо, піднявшись на 10%, оскільки він вийшов на прибуток, а акції його підрозділу з розробки чіпів Arm підскочили майже на 50% після оптимістичного прогнозу доходів.

Акції Nissan впали майже на 12%, що стало найбільшим падінням за останні десятиліття після того, як автовиробник знизив прогноз щодо падіння продажів у Китаї.

Поліпшення рентабельності спричинило зростання акцій виробника будівельних матеріалів Boral більш ніж на 8% до рекордного рівня в Австралії.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США зросла приблизно на вісім базисних пунктів (б.п.) цього тижня до 4,45%.

Прибутковість десятирічних облігацій, схоже, закріпилася вище за 4% і в п'ятницю залишалася стабільною на рівні 4,15%, збільшившись на 12 б.п. на цьому тижні. Біткойн зріс на 8,6% за тиждень до $46254.

Пізніше в п'ятницю переглянуті дані щодо інфляції в США уважно відстежуватимуться на предмет будь-яких ознак того, що ринкові припущення про те, що інфляція знижується, потребують перекалібрування.

"Це схоже на те, що цікавить тільки вчених-економістів, але минулого року перегляди були досить значними, щоб зробити імпульс інфляції в США сильнішим, ніж передбачалося на перший погляд", - сказав валютний стратег Corpay Пітер Драгичевич у Сіднеї.

"Існує ризик, що це станеться знову".