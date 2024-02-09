Фінансові новини
- |
- 09.02.24
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нові максимуми Nikkei та нервові новорічні канікули у Китаї
08:49 09.02.2024 |
Японські акції досягли 34-річного максимуму в п'ятницю, оскільки світові акції очікують на зростання вже третій тиждень поспіль, тоді як коригування очікувань за процентними ставками призвело до того, що єна впала до двомісячного мінімуму, а австралійський і новозеландський долар розлетілися в протилежних напрямках.
У Китаї материкові ринки були закриті, а в Гонконгу торгувалися мляво і закрилися раніше, при цьому індекс Hang Seng впав на 0,8% на тлі занепокоєння щодо дій влади, яка може не виконати обіцянок підтримки.
У рік кролика по зодіаку індекс втратив 29%, а рік дракона починається із занепаду настроїв у Китаї та очікувань якогось оголошення про підтримку під час місячних новорічних свят.
"Я тримаю парі, що (рішучі дії) відбуваються", - сказав Чі Ло, старший ринковий стратег з Азіатсько-Тихоокеанського регіону в BNP Paribas Asset Management.
«Але це, так би мовити, стрибок віри. Тому що китайський уряд дав дуже багато обіцянок, а ринок та інвестори були розчаровані відсутністю наступних заходів... тому нам потрібно, щоб Пекін запропонував конкретні заходи». ."
Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 0,3%, хоча все ж таки продемонстрував тижневе зростання.
Японський Nikkei, який отримує приплив іноземних інвестицій, оскільки інвестори тікають з Китаю, зріс на 0,3%, чому сприяло зниження курсу єни, яка торгувалася на найнижчому рівні за понад два місяці на рівні 149,49 за долар.
SoftBank став лідером зростання в Токіо, піднявшись на 10%, оскільки він вийшов на прибуток, а акції його підрозділу з розробки чіпів Arm підскочили майже на 50% після оптимістичного прогнозу доходів.
Акції Nissan впали майже на 12%, що стало найбільшим падінням за останні десятиліття після того, як автовиробник знизив прогноз щодо падіння продажів у Китаї.
Поліпшення рентабельності спричинило зростання акцій виробника будівельних матеріалів Boral більш ніж на 8% до рекордного рівня в Австралії.
Прибутковість дворічних казначейських облігацій США зросла приблизно на вісім базисних пунктів (б.п.) цього тижня до 4,45%.
Прибутковість десятирічних облігацій, схоже, закріпилася вище за 4% і в п'ятницю залишалася стабільною на рівні 4,15%, збільшившись на 12 б.п. на цьому тижні. Біткойн зріс на 8,6% за тиждень до $46254.
Пізніше в п'ятницю переглянуті дані щодо інфляції в США уважно відстежуватимуться на предмет будь-яких ознак того, що ринкові припущення про те, що інфляція знижується, потребують перекалібрування.
"Це схоже на те, що цікавить тільки вчених-економістів, але минулого року перегляди були досить значними, щоб зробити імпульс інфляції в США сильнішим, ніж передбачалося на перший погляд", - сказав валютний стратег Corpay Пітер Драгичевич у Сіднеї.
"Існує ризик, що це станеться знову".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню
|Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
|Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, - Залужний
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Попри дефіцит коштів. США продовжують постачати Україні озброєння для ППО
|Нові максимуми Nikkei та нервові новорічні канікули у Китаї
|Єна досягла 10-тижневого мінімуму, долар зростає, оскільки трейдери коригують прогнози
|S&P 500 закрився трохи нижче за позначку в 5000 пунктів після досягнення важливого рубежу
|НБУ напрацьовує компромісне рішення щодо обмежень карткових переказів - Рожкова
|Долар зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів
Бізнес
|Пояс вірності за $3500: покупці незадоволені тим, що Apple Vision Pro не показує VR-порно
|Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
|Для скидання забутого пароля Vision Pro необхідно фізично передати гарнітуру Apple. При цьому втрачається весь контент
|TSMC побудує другий завод у Японії
|Продаж чипів у світі знизився на 8,2% у 2023 р. - галузева асоціація
|Альтернатива Twitter. Відсьогодні децентралізована соцмережа Джека Дорсі доступна для загалу без запрошень
|Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль