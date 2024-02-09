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Єна досягла 10-тижневого мінімуму, долар зростає, оскільки трейдери коригують прогнози
08:35 09.02.2024 |
Єна впала до 10-тижневого мінімуму в п'ятницю, тоді як долар виріс у напрямку четвертого тижневого зростання, оскільки трейдери відмовилися від бетів (bets) на те, як швидко Банк Японії підніме процентні ставки і коли Федеральна резервна система знизить їх.
Єна практично не змінилася і становила 149,395 за долар після падіння до 149,495 раніше вперше з 27 листопада. На попередній сесії вона впала на 0,76%, а цього тижня очікується зниження на 0,68%.
Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у п'ятницю, що існує висока ймовірність того, що м'які грошово-кредитні умови збережуться навіть після того, як центральний банк завершить політику негативних процентних ставок, що, як очікує на ринок, відбудеться вже наступного місяця.
Це перегукується з м'якими коментарями його заступника Шиничі Учіди про те, що «важко уявити», що ставки зростуть «швидко».
«Надмірна реакція єни є застережливим знаком того, що ринок, можливо, все ще очікує на різкіше посилення ставок з боку Банку Японії і може пізніше розчаруватися», - написав у своєму звіті глава валютної стратегії Saxobank Чару Чанана.
"Наш технічний стратег говорить, що прорив опору 148,80 для пари USDJPY може відкрити двері до 152, але ризики інтервенції, ймовірно, виникнуть на шляху вище 150".
У п'ятницю вранці у Токіо міністр фінансів Японії Сюн'їті Судзукі заявив, що він «ретельно стежить за рухами валютного курсу», промовивши цю заїжджену фразу вперше з 19 січня. Трейдерів це попередження не збентежило.
Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести основних аналогів, трохи піднявся до 104,19, додавши 0,1% у четвер після того, як дані вказали на стійкість ринку праці США, що завдало ще одного удару по бетах (bets) на дострокове зниження ставок ФРС.
За тиждень індекс долара піднявся на 0,2%, почавши з хорошого старту після щомісячних даних із зайнятості минулої п'ятниці і яструбиного настрою з боку голови ФРС Джерома Пауелла в інтерв'ю програмі «60 хвилин», що вийшов в ефір у неділю.
Наступним великим запланованим випуском даних США стане січневий показник інфляції за індексом споживчих цін (ІСЦ) у вівторок.
За даними CME FedWatch Tool, трейдери в даний час вважають, що ймовірність зниження ставки на наступному засіданні ФРС у березні становить лише 16,5%, порівняно з ймовірністю 65,9% місяць тому.
"Хоча ціни на березневе засідання FOMC були знижені до незначного рівня, для долара все ще існує прихований потенціал зростання в ціноутворенні на засіданнях FOMC після цього", - написав Річард Франулович, голова валютної стратегії Westpac, у записці для клієнтів, передбачаючи ралі. до 105,50 для індексу долара
«Ми припускаємо, що стійкість США може тривати й у 2024 році... і призведе до різкого зниження інфляції на останній милі».
Євро практично не змінився і становив $1,07715, а фунт стерлінгів залишається на рівні $1,26135. Обидві валюти виявились відносно стійкими, оскільки чиновники Європейського центрального банку та Банку Англії виступили проти ринкових ставок (wagers) на швидке зниження ставок.
Долар Нової Зеландії зріс на 0,39% до $0,61205, чому сприяли бети на відстрочку початку зниження ставок Резервним банком Нової Зеландії (або навіть на можливість подальшого підвищення) після того, як дані цього тижня показали сильніший, ніж прогнозувався ринок праці.
Наразі ANZ очікує підвищення ставки на чверть пункту як цього місяця, так і у квітні як основний сценарій, хоча лютий - це «лінійний виклик», написала в замітці головний економіст Шерон Золлнер.
"Якщо вони не підвищать ставки у лютому, ми думаємо, що вони це зроблять у квітні, якщо тільки ми не почнемо бачити значні сюрпризи щодо зниження", - сказала вона.
Ми просто не думаємо, що комітет РБНЗ буде впевнений, що вони зробили достатньо для виконання свого мандата з інфляції. На цьому гроші й закінчуються».
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