S&P 500 закрився трохи нижче за позначку в 5000 пунктів після досягнення важливого рубежу

Базовому індексу S&P 500 вдалося досягти невеликого зростання в четвер після нетривалого досягнення позначки в 5000 пунктів, оскільки інвестори відреагували на звіти про прибутки та збитки, звіт про зайнятість та зауваження політиків щодо зниження процентних ставок.

Індекси компаній із малою капіталізацією перевершили результати компаній із великою капіталізацією, а акції напівпровідникових компаній також показали найкращі результати: акції розробника мікросхем ARM Holdings зросли на 47,9% після того, як компанія прогнозувала високий попит на розробки, пов'язані зі штучним інтелектом.

Акції Walt Disney зросли на 11,5% після того, як прибуток медіагіганта перевершив оцінки Волл-стріт, і він оголосив про план викупу акцій на 3 мільярди доларів, збільшення дивідендів на 50%, інвестиції в ігри та плани зі створення потокового сервісу ESPN в 2025 року.

Акції Spirit Airlines зросли на 3,3% після того, як авіакомпанія заявила, що розраховує працювати з позитивним грошовим потоком у другому кварталі після повідомлення про менші, ніж очікувалося, збитки.

За даними LSEG, більше половини компаній зі списку S&P 500 відзвітували про квартальний прибуток, причому 80,6% перевершили очікування порівняно з довгостроковим середнім показником у 67%.

Що стосується економічних даних, то кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, минулого тижня скоротилася трохи більше, ніж очікувалося, що вказує на основну силу ринку праці.

«Цього, здавалося б, сонного дня є деякі речі, приховані під поверхнею. Є більша схильність до ризику. Напівпровідники продовжують демонструвати лідерство», - сказав Кейт Лернер, співдиректор з інвестицій Truist Advisory Services в Атланті.

"У нас були такі випереджаючі показники в мегакапіталах, інвестори шукають інші можливості, навіть у сфері технологій вони знижують рівень ринкової капіталізації", - сказав Лернер, маючи на увазі сильніше зростання в технологічному секторі S&P 600, ніж у технологічному секторі S&P 500.

Що стосується позначки 5000 пунктів, яку S&P на мить подолав наприкінці сесії, Лернер сказав: «Це може принести деяке хвилювання, деякі позитивні притоки».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 48,97 пункту, або 0,13%, до 38 726,33, S&P 500 додав 2,85 пункту, або 0,06%, до 4 997,91, а індекс Nasdaq Composite додав 37, 07 пунктів, або 0,24%, до 15 793,72.

Хоча зростання було стриманим, індекс S&P 500 досяг рекордного максимуму другий день поспіль, оскільки інвестори не звертали уваги на невизначеність щодо термінів зниження відсоткових ставок та сумніву щодо стабільності деяких регіональних банків.

Індекс компаній малої капіталізації Russell 2000 показав найкращі результати в ході сесії та закрився зростанням на 1,5%. Філадельфійський індекс напівпровідників зріс на 1,6%, оскільки цей сектор є ключовим бенефіціаром технологій штучного інтелекту.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 енергетичний сектор спричинив зростання на 1,1% на тлі зростання цін на нафту.

Проте, стримуючи схильність до ризику, інвестори знизили акції New York Community Bancorp на 6,5% після того, як вони зросли після призначення кредитором нового виконавчого голови; компанія також заявила, що може зменшити вплив на проблемний сегмент комерційної нерухомості.

Тим часом президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що нещодавні сильніші, ніж очікувалося, дані з економіки США можуть бути частково пов'язані з труднощами проведення точних сезонних коригувань на початку нового року.

Акції PayPal впали на 11,2% після прогнозу про незмінне зростання скоригованого прибутку цього року, що сповільнило фінансовий сектор S&P 500.

Акції Ralph Lauren зросли на 16,8% після зростання виручки у третьому кварталі, а акції виробника одягу Under Armour закрилися зростанням на 0,1% після підвищення прогнозу річного прибутку.

На NYSE, де було зафіксовано 358 нових максимумів і 69 нових мінімумів, кількість емітентів, що зростають, перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,4 до 1.

На Nasdaq 2640 акцій зросли, а 1622 впали, при цьому кількість акцій, що ростуть, перевищила кількість падаючих у співвідношенні 1,6 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 56 нових 52-тижневих максимумів та 7 нових мінімумів, а індекс Nasdaq зафіксував 249 нових максимумів та 109 нових мінімумів.