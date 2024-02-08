Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 15:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ напрацьовує компромісне рішення щодо обмежень карткових переказів - Рожкова
14:54 08.02.2024 |
Національний банк України (НБУ) напрацьовує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування, після чого обговорюватиме його з профільним комітетом Верховної Ради (ВР), повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в четвер.
"З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб... обмежень щодо розпорядження... власними коштами, це дуже сенсативна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору", - сказала вона на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни" в Києві.
"Мені не хотілося б зараз, доти, доки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути якихось маніпуляцій і таких речей", - додала заступниця голови.
За її словами, проблема тіньових платежів справді актуальна. Рожкова зазначила, що це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає більшу частину бізнесу, який продовжує використовувати "найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше".
"Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого - все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", - резюмувала Рожкова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
ТОП-НОВИНИ
|РФ ударила по Харкову двома балістичними ракетами з КНДР
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|НБУ напрацьовує компромісне рішення щодо обмежень карткових переказів - Рожкова
|Долар зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів
|Нацкомісія попередила інвесторів про 11 сумнівних проєктів
|У США виступили проти заборони на використання штучного інтелекту на фінансових біржах
|НБУ встановив довідковий курс гривні на рівні 37,5884 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.02.24
|Частка непрацюючих кредитів зменшилась за рік до 37,4%, – НБУ
Бізнес
|Продаж чипів у світі знизився на 8,2% у 2023 р. - галузева асоціація
|Альтернатива Twitter. Відсьогодні децентралізована соцмережа Джека Дорсі доступна для загалу без запрошень
|Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP