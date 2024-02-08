Долар зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,20%, ширший WSJ Dollar Index - 0,21%.

Пара євро/долар за даними на 14:20 EET торгується на рівні $1,0763 порівняно з $1,0774 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2604 проти $1,2627 за підсумками торгів у середу.

Увагу трейдерів у четвер спрямовано на щотижневі дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США. Консенсус-прогноз експертів, яких опитало Trading Economics, передбачає невелике зниження кількості нових заявок минулого тижня - до 220 тис. з 224 тис. тижнем раніше.

Сильні дані щодо американського ринку праці за січень, опубліковані минулого тижня, змусили трейдерів переглянути прогнози щодо термінів зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС).

Наразі трейдери більш ніж на 80% упевнені в тому, що ФРС не опускатиме ставку в березні, зазначає Market Watch. Шанси на те, що ставку буде знижено принаймні на 25 базисних пунктів у травні, ринком оцінює у 63,4%, за даними CME FedWatch.

Нова членкиня ради керівників ФРС Адріана Куглер заявила під час виступу в Брукінгському інституті в середу, що американському ЦБ потрібно буде знижувати ставку, якщо інфляція в США і надалі послаблюватиметься. Вона не прокоментувала можливі терміни пом'якшення політики ФРС, наголосивши, що це залежатиме від темпів уповільнення інфляції.

Голова Федерального резервного банку (ФРБ) Річмонда Томас Баркін заявив в інтерв'ю Market Watch, що вважає гарною ідеєю не поспішати зі зниженням ставки, враховуючи високу невизначеність в економіці.

Курс долара в парі з єною на торгах у четвер зріс до 149,16 єни з 148,18 єни на закриття попередньої сесії.

Заступник голови Банку Японії Сінічі Учіда раніше заявив, що регулятор "навряд чи буде агресивно підвищувати відсоткові ставки навіть після завершення політики негативних ставок".

При цьому він визнав, що ймовірність досягнення цільової інфляції у 2% поступово підвищується. Базова інфляція (споживчі ціни без урахування свіжих продуктів харчування) в Японії в грудні становила 2,3%, оновивши мінімум з червня 2022 року.