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АНАЛІТИКА

Нацкомісія попередила інвесторів про 11 сумнівних проєктів

14:37 08.02.2024 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проектів ще 11 кейсів.

Відтак, перелік сумнівних зріс до 245 інвестпроєктів, свідчить інформація на сайті НКЦПФР.

Серед останніх доданих у переліку такі проєкти:

* FinUp
* Finiex Capital
* Boeing Financial Management Limited
* Crypto Vision Limited
* McKenzie Frey Capital Partners
* BitFXMakesTrade
* M.B.F. Management Limited
* TONPEX - https://tonpex.com/
* WoseFex Invest
* Crypto Earnes Trade - https://cryptoearnestrade.com
* CapitalTrustLimited.net

У Нацкомісії нагадали, що діяльність таких проєктів на території України жодним чином не регулюється, том потенційним інвесторам загрожує ризик втрати інвестицій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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