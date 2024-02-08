У США виступили проти заборони на використання штучного інтелекту на фінансових біржах

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Американські сенатори Тед Круз (Ted Cruz) і Білл Хагерті (Bill Hagerty) внесли законопроєкт, що блокує ініціативу Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) з обмеження застосування штучного інтелекту, машинного навчання і предиктивної аналітики в інвестиційній галузі.

На думку глави SEC Гері Генслера (Gary Gensler), фінансові компанії можуть використовувати такі інструменти для отримання несправедливих переваг під час роботи з клієнтами. Однак сенатори вважають заборону шкідливою.

За словами Круза, нові правила Комісії затримають розвиток фінансової індустрії США та ускладнять доступ пересічних американців до інвестування. Раніше SEC запропонувала зобов'язати компанії фіксувати випадки конфлікту інтересів під час використання алгоритмів і зберігати записи про їх застосування.

Республіканці розкритикували ці вимоги як надмірно обтяжливі. Крім того, вони відзначили розпливчастість формулювань SEC і неясність того, що саме вважатиметься "предиктивною аналітикою" і потраплятиме під заборону. На їхню думку, під це визначення може підпасти навіть використання електронних таблиць.