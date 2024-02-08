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НБУ встановив довідковий курс гривні на рівні 37,5884 грн/$1
12:54 08.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 8 лютого 2024 року.
|Показник
|07.02.2024
|08.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.6023
|37.5884
|-0.04
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 8 лютого - 37,5937 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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