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АНАЛІТИКА

Долар зміцнюється за коментарями ФРС; юань не стурбований даними щодо інфляції

08:51 08.02.2024 |

Фінанси

 

У четвер долар США торгувався у вузькому діапазоні, оскільки трейдери за ніч засвоїли менш м'які висловлювання політиків і з нетерпінням чекали нових економічних даних зі Сполучених Штатів.

Увечері кілька представників ФРС назвали низку причин, через які вони не відчувають необхідності терміново починати пом'якшення політики у Сполучених Штатах.

"На даний момент політика залишається в добрій позиції, оскільки ми ретельно оцінюємо дані і мінливі перспективи", - заявила президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллінз, додавши, що, на її думку, "доречно почати пом'якшення політичних обмежень пізніше цього року".

Ринок оцінює ймовірність того, що ФРС почне знижувати ставки в березні в 18,5%, що значно нижче, ніж на початку року, згідно з даними FedWatch Tool групи CME. Трейдери вбачають майже 60% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у травні.

"Ринки будуть направлятися центральними банками (але), зрештою, учасники ринку робитимуть свої власні висновки, ґрунтуючись на фундаментальних показниках", - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

"Незважаючи на все вищесказане, основні показники в США залишаються сильними".

Долар дещо знизився після зростання вище 100-денної ковзної середньої у понеділок і вівторок, вперше з кінця листопада, чому сприяли п'ятничні дані щодо зайнятості в США.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США по відношенню до шести основних валют, востаннє коливався близько 104,00.

Валюті США знадобиться новий поштовх, щоб протестувати рівні опору близько 104,60 і 104,80, причому індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень, опублікований 13 лютого, ймовірно, стане першою можливістю, сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Євро виріс на 0,1% до $1,0782 за долар, залишаючись вищим за найнижчий рівень з 14 листопада, що склав $1,0722, досягнутого у вівторок.

Стерлінг практично не змінився і становив $1,26325.

Японська єна ослабла на 0,25% по відношенню до долара США до 148,53 після того, як заступник голови Банку Японії Шиничі Учіда заявив, що центральний банк навряд чи агресивно підвищуватиме процентні ставки, навіть після виходу з негативних процентних ставок.

Офшорний юань залишався стабільним, незважаючи на дані, які показали, що споживчі ціни в Китаї в січні впали найшвидшими темпами за 14 років.

Згідно з даними, індекс споживчих цін упав на 0,8% у січні порівняно з роком раніше, але зріс на 0,3% у місячному вимірі.

Економісти, опитані Reuters, прогнозували падіння на 0,5% у річному обчисленні та зростання на 0,4% у місячному вимірі.

Індекс цін виробників (PPI) у січні знизився на 2,5% порівняно з роком раніше, порівняно із прогнозом зниження на 2,6% в опитуванні Reuters.

"Ми очікуємо, що китайська влада виступатиме за підтримку стабільності юаня в період новорічних свят за місчним календарем, при цьому курс долара до материкового юаня, ймовірно, поки залишиться в діапазоні 7,18-7,22", - сказав Вей Лян Чанг, валютний і кредитний стратег DBS.

Валюта отримала підтримку, оскільки фондовий ринок Китаю стабілізувався після призначення нового глави регулюючого органу з цінних паперів, що підтримало настрої, незважаючи на дані, що розчаровують.

Офшорний китайський юань практично не змінився на рівні $7,2100.
За матеріалами: investing.com
 

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