Азіатські акції зростають, оскільки SoftBank сприяє ралі в Японії; відновлення Китаю зупинилося

Більшість азіатських акцій в четвер зросли, при цьому японський індекс Nikkei 225 лідирував завдяки силі SoftBank та технологічного сектору, тоді як відновлення на китайських ринках, схоже, зупинилося після слабких даних щодо інфляції.

Регіональні акції також отримали позитивну динаміку від Волл-стріт, оскільки індекси США закрилися на рекордно високому рівні на тлі сильних звітів. Послаблення побоювань щодо більш високих процентних ставок на тривалий термін також сприяло зростанню фондових ринків, орієнтованих на ризик.

SoftBank досяг шестимісячного максимуму, оскільки він готовий отримати непередбачений прибуток у розмірі майже $16 мільярдів в результаті нічного ралі своєї дочірньої компанії Arm Holdings ADR, яка займається розробкою чіпів, яка спрогнозувала вищі доходи на тлі зростання попиту на штучний інтелект.

SoftBank також збирається повідомити про свої доходи за четвертий квартал пізніше в четвер і, як очікується, отримає перший прибуток за п'ять кварталів завдяки поліпшенню оцінок технологічних компаній.

Акції інших японських технологічних компаній також зросли: акції компаній із виробництва мікросхем Advantest Corp. та Tokyo Electron Ltd. зросли на 7% та 2,7% відповідно.

Акції автомобільного гіганта Toyota Motor зросли майже на 4% і досягли рекордного рівня третю сесію поспіль після рекордних квартальних показників на початку цього тижня.

Акції інших азіатських компаній також зросли, слідуючи за позитивним закриттям на Волл-стріт. Австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,5% і наблизився до рекордного максимуму, тоді як південнокорейський KOSPI виріс на 0,6% на тлі зростання акцій технологічних компаній, особливо виробників мікросхем.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 свідчать про стримане відкриття перед сьогоднішнім засіданням Резервного банку Індії , на якому, як очікується, центральний банк збереже ставки на колишньому рівні. Але його прогнози щодо інфляції та економічного зростання будуть у центрі уваги.

У четвер китайські акції відставали від своїх аналогів, оскільки відновлення зростання, схоже, зійшло на пси. Слабкі дані щодо інфляції та збитки технологічного гіганта Alibaba Group також вплинули.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 не змінився, тоді як Shanghai Composite зріс на 0,9% на тлі деякого зміцнення фінансових та промислових акцій. Офіційні дані показали, що споживча інфляція у Китаї у січні зросла менше, ніж очікувалося, тоді як інфляція виробників знижувалася шістнадцятий місяць поспіль.

Результати показали, що дезінфляційні ризики залишаються в силі і створюють додаткові перешкоди для потерпаючої китайської економіки, особливо на тлі уповільнення споживчих витрат. Слабкі показники інфляції також зупинили відновлення китайських акцій після того, як ознаки посилення державної підтримки фондового ринку призвели до зростання китайських індексів із багаторічних мінімумів на початку цього тижня.

Слабкі доходи Alibaba Group також посилили стурбованість з приводу млявих споживчих витрат. Акції гіганта електронної комерції впали майже на 6% у торгівлі в Гонконгу після того, як він повідомив про слабші, ніж очікувалося, доходи за грудневий квартал.

Втрати Alibaba спричинили падіння гонконгського індексу Hang Seng на 1,1%. Індекс показав найгірші результати в Азії за день, а слабкість китайських акцій задала похмурий тон перед тижневим святкуванням Нового року за місячним календарем.