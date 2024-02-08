S&P 500 закрився на рекордно високому рівні; звіти, прогноз за ставками у центрі уваги

Основні фондові індекси Волл-стріт у середу зросли, при цьому еталонний індекс S&P 500 зареєстрував рекордно високий рівень закриття, оскільки інвестори аплодували загальному зростанню доходів США та стежили за коментарями Федеральної резервної системи у пошуках інформації про процентні ставки.

Акції Chipotle Mexican Grill зросли на 7,2% після того, як компанія перевершила оцінки аналітиків по квартальному прибутку та продажам на тлі високого попиту на її буріто та рисові миски, навіть незважаючи на зростання цін.

Акції Ford зросли на 6%, оскільки автовиробник збільшив дивіденди за перший квартал і вирішив скоротити інвестиції у нові потужності для виробництва збиткових електромобілів.

За даними LSEG у вівторок, більше половини компаній зі списку S&P 500 звітували про квартальні результати, а 81,2% компаній перевершили очікування прибутку.

"Оптимізм, пов'язаний, здебільшого, з покращенням результатів прибутку, продовжує зберігатися і продовжує підтримувати ринок у позитивному настрої", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities у Лос-Анджелесі.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 156,00 пункту, або 0,40%, і закрився на позначці 38 677,36, а індекс S&P 500 додав 40,83 пункту, або 0,82%, і закрився на позначці 4 995,06 . Індекс Nasdaq Composite додав 147,65 пунктів, або 0,95%, до 15 756,64 пунктів.

S&P досяг ще одного рекордного максимуму закриття, тоді як Nasdaq все ще майже на 2% відставав від свого рекордного закриття 16 057,44, досягнутого в листопаді 2021 року.

Серед 11 секторів, що входять до індексу S&P 500, дев'ять просунулися вперед, при цьому лідером став технологічний сектор з приростом на 1,4%, за яким слідує споживчий сектор, який виріс на 1,1%. Найслабшим сектором виявився сектор споживчих товарів, що знизився на 0,08%.

Джеймс зазначив, що інвестори борються з «негативом, що навис над ринком» через побоювання з приводу банківського сектора та сектору комерційної нерухомості з минулого тижня, коли New York Community Bancorp повідомив про несподіваний збиток і скоротив дивіденди.

"Підвищений рівень тривоги стає самореалізованим", - сказав він, також вказуючи на волатильність серед інших регіональних банків. Проте індекс регіональних банків KBW компенсував деякі втрати і закрився зниженням на 0,1% після падіння більш ніж на 2% раніше того ж дня.

Акції New York Community Bancorp зросли на денних торгах і закрилися зростанням на 6,7%, подолавши раннє падіння більш ніж на 13%. Нещодавно призначений виконавчий голова кредитора Алессандро ДіНелло пообіцяв скоротити ризики у проблемному секторі комерційної нерухомості, де він списав кредити.

У неділю голова ФРС Джером Пауелл виключив березневе зниження відсоткової ставки, і тепер трейдери шукали свіжі підказки від інших урядовців ФРС.

Президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі зазначив, що на даний момент він очікує на два-три зниження ставок цього року, а керуючий ФРС Адріана Куглер заявила, що необхідні додаткові гарантії, перш ніж знижувати ставки.

Акції Snap впали на 34,6%, досягнувши двомісячного мінімуму після того, як компанія не виправдала прогнози квартального виторгу, оскільки власник Snapchat щосили намагався конкурувати за рекламні долари.

Uber прогнозує, що квартальний основний прибуток та валова кількість замовлень перевищать оцінки. Проте акції компанії зросли лише на 0,3%, оскільки компанія відклала оголошення про плани розподілу капіталу до дня інвестора 14 лютого.

Акції Fortinet зросли на 3,8% після того, як прибуток компанії з кібербезпеки в четвертому кварталі перевищив прогнози. Акції Alibaba Group, акції яких котируються у США, впали на тлі песимістичного квартального звіту про доходи.

Акції VF Corp впали на 9,7% після того, як не виправдалися очікування результатів третього кварталу, а виробник кросівок Vans також оголосив про звільнення фінансового директора Метта Пакетта цього року.

Акції Enphase Energy зросли на 16,9%, оскільки виробник сонячних інверторів очікує нормалізації рівня запасів та зростання попиту на його продукцію до кінця другого кварталу.

На NYSE, де було зафіксовано 409 нових максимумів і 80 нових мінімумів, кількість акцій, що ростуть, перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,2 до 1.

На Nasdaq 1855 акцій зросли, а 2452 впали, при цьому емітенти, що падають, перевищували число зростаючих у співвідношенні 1,3 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 79 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, у той час як Nasdaq зафіксував 234 нових максимуми та 144 нових мінімуми.

На біржах США з рук до рук перейшло 11,25 млрд акцій порівняно з 11,58 млрд ковзних середніх за останні 20 сесій.