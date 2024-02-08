Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки західним кредиторам, - EBA
В рамках другого етапу пом'якшення валютних обмежень Національний банк України (НБУ) планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки закордонним кредиторам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської бізнес асоціації.
Зазначається, що у понеділок бізнес Європейської Бізнес Асоціації зустрівся з головою НБУ Андрієм Пишним, його заступником Юрієм Гелетієм, а також директорами та фахівцями профільних департаментів.
В ході зустрічі мова йшла про питання валютного регулювання, стратегії пом'якшення валютних обмежень, підсумки 2023 року та плани на 2024 рік в цьому контексті. Голова НБУ ще раз наголосив, що регулятор прагне допомогти шукати українському бізнесу можливості для розвитку.
"У планах НБУ на 2024 рік - завершити виконання першого етапу пом'якшення обмежень (питання репатріації "нових" дивідендів) та поступово рухатися до другого етапу валютної лібералізації, що спільнота підтримує (сплати % закордонним кредиторам тощо). На важливості цих кроків в розмові акцентував увагу і бізнес. Є також запит з боку бізнесу щодо гривні, що знаходиться на рахунках міжнародних компаній в Україні", - повідомили в EBA.
В асоціації додали, що Нацбанк працюватиме над формуванням необхідних для подальшої реалізації Стратегії валютної лібералізації передумовами. Це матиме позитивний вплив на роботу бізнесу.
Щодо прогнозів на 2024 рік, важливим припущенням базового сценарію НБУ є отримання Україною достатнього рівня міжнародної допомоги. Очікувана сума на цей рік - 37 млрд доларів.
"Голова НБУ ще раз наголосив, що регулятор прагне допомогти шукати українському бізнесу можливості для розвитку. НБУ переконує і МВФ у важливості валютної лібералізації. Але приватний капітал не прийде, якщо країну буде штормити", - підкреслили в EBA.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
|Рада спростила зміну цільового призначення землі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Нацбанк планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки західним кредиторам, - EBA
|Нацбанк пропонує змінити законодавство про бюро кредитних історій
|Долар дешевшає до євро і фунта, дорожчає відносно єни
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,6023 грн/$1
|Європейські акції стабільні, оскільки падіння Deutsche Post компенсує зростання прибутку
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.02.24
|Ціни на золото коливаються, оскільки зберігаються побоювання щодо зниження ставок
Бізнес
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії
|У ЄС досягли угоди щодо першого у світі обов’язкового регулювання штучного інтелекту