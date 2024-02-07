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Долар дешевшає до євро і фунта, дорожчає відносно єни
14:50 07.02.2024 |
Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, зміцнюється в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Пара євро/долар за даними на 14:10 EET торгується на рівні $1,0772 порівняно з $1,0755 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2631 проти $1,2599 за підсумками торгів у вівторок.
Увагу трейдерів у середу спрямовано на виступи одразу кількох представників Федеральної резервної системи (ФРС), включно з новою членкинею ради керівників Адріаною Куглер.
Також на цей день заплановано виступи президента Федерального резервного банку (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллінз, глави ФРБ Річмонда Томаса Баркіна і члена ради керуючих ФРС Мішель Боуман.
Наразі трейдери оцінюють ймовірність збереження Федрезервом базової відсоткової ставки на поточному рівні в 5,25-5,5% річних на березневому засіданні в 79,5%, зазначає Market Watch.
Шанси на те, що ставку буде знижено принаймні на 25 базисних пунктів у травні, ринок оцінює у 68,1%, за даними CME FedWatch.
Курс долара в парі з єною в середу становить 148,12 єни проти 147,95 єни на закриття попередньої сесії.
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