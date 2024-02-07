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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,6023 грн/$1
12:50 07.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 7 лютого 2024 року.
|Показник
|06.02.2024
|07.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.6252
|37.6023
|-0.06
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 7 лютого - 37,6254 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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