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Європейські акції стабільні, оскільки падіння Deutsche Post компенсує зростання прибутку
12:20 07.02.2024 |
Європейські акції на відкритті середи не змінилися, оскільки зростання компаній з оптимістичними звітами про прибутки нівелювали падіння акцій Deutsche Post.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 станом на 10:26 EET не змінився і становив 486,57 пункту.
Акції TeamViewer підскочили на 10,9% і досягли вершини базового індексу після того, як німецький розробник програмного забезпечення повідомив про більш високі, ніж очікувалося, доходи в четвертому кварталі.
Енергетичні компанії опинилися в авангарді прибуткової сесії: акції Vestas зросли на 6,3% після того, як датський виробник вітряних турбін перевершив прогнози операційного прибутку у четвертому кварталі.
З іншого боку, акції Equinor втратили 3,7% після того, як норвезький виробник нафти і газу повідомив про більш високий, ніж очікувалося, операційний прибуток за квартал, але заявив, що скоротить загальні виплати акціонерам у 2024 році.
Проте нафтогазовий сектор додав 0,2%.
Акції Deutsche Post втратили 4% в індексі після того, як державний банк Німеччини KfW продав 50 мільйонів акцій групи за 2,17 мільярда євро.
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