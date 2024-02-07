Ціни на золото коливаються, оскільки зберігаються побоювання щодо зниження ставок

Ціни на золото в середу змінилися незначно, але відчули деяке полегшення, оскільки долар упав з тримісячних максимумів, хоча зменшення бетів (bets) на швидке зниження процентних ставок у США залишило перспективи жовтого металу невизначеними.

Ціни на дорогоцінні метали постраждали через бети (bets) на більш високі відсоткові ставки в довгостроковій перспективі, особливо після багатьох сильних економічних показників США та агресивних коментарів представників Федеральної резервної системи.

На цих сигналах прибутковість долара та казначейських облігацій США зросла. Хоча в середу долар трохи впав із тримісячних максимумів, у 2024 році долар, як і раніше, впевнено зростав.

Вищі прогнози відсоткових ставок у США обіцяють погані новини для золота, враховуючи, що високі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки. Ця умова обмежила значний потенціал зростання золота за останні два роки.

О 07:25 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2035,12 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується у квітні, залишаються на рівні $2050,95 за унцію.

Ринки тепер чекають на нові сигнали з економіки США, які визначатимуть рух цін на золото. Очікується, що дані щодо інфляції в США за січень, які будуть опубліковані наступного тижня, вкажуть певний напрямок.

Хоча аналітики прогнозували, що зростаюча тривога щодо процентних ставок призведе до ще більших втрат золота в короткостроковій перспективі, жовтий метал, як і раніше, торгувався значно вище рівня підтримки в 2000 доларів за унцію, який, на думку аналітиків, може бути перевіреним цього тижня.

Проте, оскільки ринки починають поступово оцінювати зниження відсоткових ставок у березні та травні, перспективи золота залишаються невизначеними. Попит на безпечну гавань для жовтого металу також може знизитись через потенційне припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом.

Очікується, що золото виграє від можливого зниження процентних ставок. Але все більше ознак дозволяють припустити, що такий сценарій розіграється пізніше, ніж сподівалися.

Серед промислових металів, ціни на мідь трохи знизилися в середу, чекаючи подальших економічних сигналів від провідного імпортера, Китаю.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,2% до $3,7772 за фунт. Червоний метал зазнав різких втрат минулого тижня після низки розчаруючих показників індексу менеджерів із закупівель у Китаї.

Очікується, що дані щодо інфляції за січень, які будуть опубліковані в четвер, дадуть більше інформації про найбільшого у світі імпортера міді. Занепокоєння щодо уповільнення попиту в Китаї справило ключовий вплив на ціни на мідь, особливо через те, що відновлення економіки після COVID значною мірою не матеріалізувалося.