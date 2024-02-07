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Долар зайняв оборонну позицію після відкату від майже тримісячного піку
08:35 07.02.2024 |
Долар залишався під тиском у середу після відступу від майже тримісячного максимуму по відношенню до євро на попередній сесії, при цьому зниження прибутковості облігацій США посилювало ситуацію.
Аналітики вказали на технічні фактори, що сприяють відкату долара після дводенного зростання на 1,4% по відношенню до євро після того, як несподівано сильні дані щодо зайнятості в США та войовничіша риторика голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла зруйнувала надії скоре зниження процентної ставки.
Прибутковість казначейських облігацій США також знизилася з максимумів, які були досягнуті напередодні ввечері через стійкий попит під час продажу нових трирічних облігацій, що позбавило долар деякої підтримки.
Долар на початку азіатських торгів у середу практично не змінився і становив $1,0755 за євро після падіння на 0,1% у вівторок, коли раніше він досяг найвищого рівня з 14 листопада на рівні $1,0722.
Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести основних аналогів, включаючи євро, залишився на рівні 104,14 після падіння на 0,29% у вівторок. У понеділок він досягнув максимуму з 14 листопада на позначці 104,60.
"Долар США можна вибачити за те, що він був найслабшим валютним курсом у вівторок, оскільки це просто виглядає як відкат від бугаєврого дводенного руху між п'ятницею та понеділком", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.
«Але давайте не будемо зважати на той факт, що індекс долара США зберігає бугаєву денну структуру», і відкіт може підготувати його до наступного етапу підвищення, сказав він.
Долар залишався стабільним на рівні 147,905 єни після падіння на 0,49% за ніч. Валютна пара має тенденцію бути надзвичайно чутливою до змін прибутковості казначейських облігацій.
Аналітики та трейдери називають дані щодо індексу споживчих цін США, які вийдуть наступного вівторка, ключовим тестом для ставок.
Трейдери зараз оцінюють ймовірність зниження ставки в березні в 19,5%, як показує CME FedWatch Tool, порівняно з ймовірністю 68,1% на початку року.
"Фінансові ринки перебувають у процесі переоцінки своїх очікувань щодо політики Федеральної резервної системи", - сказав Джеймс Найвтон, старший корпоративний форекс-дилер Convera.
«Якщо в США збережуться позитивні економічні дані, особливо щодо інфляції, ситуація може розвернутися у бік більш раннього зниження ставок, що потенційно може ще більше послабити долар».
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