Азіатські акції зростають на тлі відновлення Китаю, зростання Волл-стріт посилює настрої

Більшість азіатських акцій у середу зросли, при цьому китайські ринки продовжили відновлення, сподіваючись на додаткову державну підтримку, тоді як сильне закриття торгів на Волл-стріт напередодні ввечері також забезпечило позитивний імпульс для регіональних ринків.

Фондові індекси США повернулися до рекордних максимумів, незважаючи на постійні побоювання з приводу більш високих і довгострокових процентних ставок після ряду хороших економічних показників і войовничих попереджень Федеральної резервної системи.

Ці побоювання також серйозно вплинули на азіатські ринки протягом останніх двох сесій, надавши досягненням середи повітря для покупок. Китайські акції додали найбільше для цієї тенденції, оскільки вони поновилися від багаторічних мінімумів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,5% та 0,8% відповідно, посилюючи здобутки після зростання у вівторок більш ніж на 3% кожен. Зростання акцій материкового Китаю призвело до того, що індекс Hang Seng у Гонконгу додав 0,5%.

Зростанню китайських акцій сприяв головним чином Central Huijin - суверенний фонд, який пообіцяв купувати більше місцевих біржових фондів для підтримки місцевого фондового ринку.

Bloomberg News повідомило, що китайські регулюючі органи також зустрілися з президентом Сі Цзіньпіном, щоб обговорити додаткові заходи підтримки, тоді як регулятор цінних паперів Китаю заявив, що заохочуватиме більше фондів, що підтримуються державою, купувати на місцевих ринках.

Потік добрих новин допоміг покращити настрої щодо китайських ринків, які у 2023 - 2024 роках демонстрували серйозне відставання.

Але слабкі економічні умови, які спровокували обвал китайських акцій, все ще залишаються чинними, викликаючи сумніви щодо того, як довго триватиме це відновлення. Дані щодо інфляції в Китаї за січень будуть опубліковані в четвер, і очікується, що вони не продемонструють незначного поліпшення.

Найбільша компанія Hang Seng Alibaba Group також збирається опублікувати квартальний прибуток пізніше того ж дня. Акції впали на 0,5% на торгах у Гонконгу.

У середу азійські ринки зросли: індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 1,2% до місячного максимуму. Профіцит поточного рахунку країни різко зріс у грудні, що вселяє певний оптимізм щодо стійкості економіки.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,6%, повернувшись до рекордного максимуму після того, як яструбині сигнали від Резервного банку Австралії спровокували деякі втрати на початку цього тижня.

Японський індекс Nikkei 225 став єдиним лузером у середу, втративши 0,2% напередодні квартального прибутку найбільших компаній, включаючи SoftBank Group Corp. та Suzuki Motor Corp. в четвер.

Акції Toyota Motor, найбільшого у світі виробника автомобілів за обсягом продажів, зросли майже на 5% до рекордного рівня в середу після того, як компанія прогнозувала рекордно високий річний прибуток на тлі зіркових продажів.

Фірма також заявила, що придбає міноритарну частку у японському підрозділі Тайванської напівпровідникової корпорації. Акції TSMC підскочили на 1,7% на торгах у Тайвані.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття, оскільки індекс стабілізувався після падіння рекордних максимумів минулого тижня. Тепер увага була зосереджена на засіданні Резервного банку Індії у четвер.