S&P 500 закрився зростанням, основна увага приділяється звітам та процентним ставкам у США

Індекс S&P 500 у вівторок закрився трохи вищим, оскільки інвестори уважно вивчали змішані доходи великих компаній США і засвоювали коментарі політиків Федеральної резервної системи у пошуках підказок про перше заплановане зниження процентних ставок.

Президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив, що центральний банк "ще не закінчив" з інфляцією, хоча він зазначив, що вона швидко знизилася: дані щодо інфляції за три та шість місяців "в основному" перебувають на рівні цільового показника ФРС у 2%.

Крім того, президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила, що якщо економіка США працюватиме так, як вона очікує, це може відкрити двері для зниження ставок. Але Местер заявила, що вона поки що не готова пропонувати терміни для пом'якшення політики через невизначеність щодо інфляції.

У неділю голова ФРС Джером Пауелл розвіяв всі надії на березневе зниження ставок. Він сказав, що ФРС може бути «розсудливою» в ухваленні рішення про те, коли скорочувати ставку, оскільки сильна економіка дає час зміцнити впевненість у тому, що інфляція перебуває під контролем.

«Сьогоднішня важлива макроекономічна новина полягає в тому, що пара керуючих ФРС підтвердила те, що сказав Пауелл у вихідні. Сьогодні це трохи послаблює ринки. Це невелике продовження вчорашнього дня», - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі. Вірджинія.

Акції падали більшу частину сесії, а потім виросли перед закриттям.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 141,24 пунктів, або 0,37%, до 38 521,36. Індекс S&P 500 піднявся на 11,42 пункту, або 0,23%, до 4954,23, а індекс Nasdaq Composite додав 11,32 пункту, або 0,07%, закрившись на позначці 15609,00.

Джон Правін, керуючий директор і Co-CIO Paleo Leon, заявив, що ФРС не слід надто довго чекати, щоб пом'якшити політику, оскільки проблеми в регіональному банку Bank NY Community Bancorp вказують на слабкість чутливого до ставок сектора комерційної нерухомості.

Пауелл також згадав цей сектор у неділю. У вівторок міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що вона стурбована стресом для банків та власників нерухомості у сфері комерційної нерухомості, проте вона вважає, що із ситуацією можна впоратися за допомогою банківських регуляторів.

Правін побачив, що коментарі посилили занепокоєння інвесторів.

Індекс регіональних банківських операцій KBW закрився зниженням на 1,4%, відзначивши падіння на 12,6% за шість сесій. Акції New York Community Bancorp впали на 22,2%. Кредитор втратив близько 60% своєї вартості після того, як минулого тижня він повідомив про несподівані квартальні збитки, посилаючись на списання коштів деяким клієнтам з нерухомості.

Авіакомпанії сприяли зростанню індексу Dow Jones Transport Average, який закрився зростанням на 2,1% на тлі ознак високого попиту на авіаперевезення. Акції Frontier Group Holdings зросли на 20,8% після того, як компанія здивувала інвесторів своїм фінансовим звітом про беззбитковість.

За даними LSEG, більше половини компаній зі списку S&P 500 відзвітували про прибуток, а 81,2% перевершили очікування. Очікується, що загальний прибуток S&P 500 у четвертому квартал зросте на 8,1%і, порівняно з кварталом минулого року.

Акції GE HealthCare Technologies зросли на 11,6% після того, як медична компанія опублікувала в четвертому кварталі прибуток, що перевищив очікування, що призвело до сектора охорони здоров'я з індексу S&P 500 до рекордно високого рівня.

Індекс матеріалів показав найбільший приріст серед 11 основних секторів індексу S&P 500. Акції хімічної компанії DuPont de Nemours підскочили на 7,4% після того, як компанія перевершила прогнози щодо прибутку в четвертому кварталі, оголосивши про програму зворотного викупу акцій на суму $1 млрд і підвищивши дивіденди.

Акції Palantir Technologies злетіли на 30,8% після прогнозу оптимістичного річного прибутку.

Проте акції Eli Lilly закрилися зниженням на 0,2% навіть попри те, що прогноз прибутку у 2024 році перевищив прогнози.

Акції чіпів чинили тиск на високотехнологічну Nasdaq: індекс Philadelphia SE Semiconductor знизився на 1%. Rambus Inc очолила падіння у секторі, оскільки її акції впали на 19,2% після квартального звіту.

Зростаючі емітенти на NYSE перевищували за кількістю падаючих у співвідношенні 2,6 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 190 нових максимумів і 64 нових мінімуму.

На Nasdaq 2721 емітент виріс, а 1476 знизився, оскільки кількість емітентів, що піднімаються, перевищила кількість падаючих у співвідношенні 1,8 до 1 на Nasdaq. Індекс S&P 500 встановив 27 нових 52-тижневих максимумів та 8 нових мінімумів, а індекс Nasdaq зафіксував 110 нових максимумів та 122 нових мінімумів.

На біржах США з рук в руки перейшло 11,21 мільярда акцій порівняно із середнім показником 11,54 мільярда за останні 20 сесій.