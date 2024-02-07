Ввезення гуманітарки та обмін рублів: Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень

Національний банк України актуалізував низку валютних обмежень з метою, зокрема, приведення їх у відповідність до чинного законодавства.

Відповідні зміни внесені постановою правління Національного банку України №17 від 5 лютого, що набирає чинності з 7 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема:

* з 1 грудня 2023 року запроваджено новий порядок ввезення гуманітарної допомоги постановою Кабміну від 5 вересня 2023 №953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" (зі змінами).

У зв'язку з цим Національний банк уточнив підстави для коректного завершення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, що ввозиться в Україну як гуманітарна допомога з 1 грудня 2023 року.

* з 24 грудня 2023 року набрав чинності закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг" від 22 листопада 2023 року №3498 ІХ. Ним, зокрема, внесені зміни до закону "Про банки і банківську діяльність".

З метою приведення нормативно-правових актів Національного банку у відповідність до закону №3498 Національний банк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських/ білоруських рублях, якщо зазначена операція здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII закону України "Про банки і банківську діяльність".

Умови для здійснення таких операцій:

* якщо банками-нерезидентами (крім банків-резидентів РФ та Білорусі та банків, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до закону "Про санкції"), в яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських/білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалене рішення про конвертацію (обмін) російських/білоруських рублів на іншу валюту;

* продаж (обмін) російських/білоруських рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти - російських рублів та білоруських рублів.