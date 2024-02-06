Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України в січні знизилися на 4,9%, до $38,52 млрд грн - НБУ

 

Міжнародні резерви України в січні, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), скоротилися на 4,9%, або $1,98 млрд грн, - до $38,525 млрд.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги", - пояснив НБУ на своєму сайті у вівторок.

Серед інших чинників, що визначають обсяг резервів, НБУ назвав операції на валютному ринку: у січні чистий продаж валюти регулятором становив $2,53 млн, що на 29% менше за попередній місяць.

Регулятор зазначив, що за січень на рахунок Кабінету Міністрів у НБУ було переказано $898,9 млн, а за обслуговування і погашення держборгу сплачено $441,6 млн.

Нацбанк також зазначив, що на поточний обсяг резервів позитивно вплинула переоцінка вартості фінансових інструментів, додавши $86,3 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту", - констатували в центробанку.

Як повідомлялося, НБУ в січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд і до $42,1 млрд із $45 млрд на кінець 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6254
  0,0710
 0,19
EUR
 1
 40,3946
  0,0199
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5315  0,01 0,02 38,0692  0,01 0,02
EUR 40,5346  0,08 0,20 41,3285  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6050  0,05 0,15 37,6200  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес