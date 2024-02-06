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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро та єни, фунт зміцнюється на заявах головного економіста Банку Англії

14:25 06.02.2024 |

Фінанси

Долар США стабільний до євро та єни на торгах у вівторок, дешевшає щодо фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - втрачає 0,05%.

Пара євро/долар за даними на 13:55 ЕЕЕ торгується на рівні $1,0742 порівняно з $1,0744 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2561 проти $1,2535 за підсумками торгів у понеділок.

Євро торгується на мінімумі з середини листопада в парі з доларом, фунт - на мінімумі з середини грудня у зв'язку зі зростанням очікувань трейдерів, що Федеральна резервна система (ФРС) не опускатиме базову процентну ставку в березні.

У неділю голова ФРС Джером Пауелл заявив в інтерв'ю CBS News, що стійкість економіки США дає змогу американському ЦБ не поспішати з ухваленням рішення про зниження ставки. Зменшення ставки в березні "не можна вважати найімовірнішим або базовим сценарієм", сказав Пауелл.

Підтримку фунту у вівторок надали слова головного економіста Банку Англії Г'ю Пілла, який дав зрозуміти, що темпи інфляції у Великій Британії наразі занадто високі, щоб можна було говорити про зниження базової ставки.

"Зниження процентних ставок є винагородою для економіки за поліпшення ситуації з інфляцією, - наводить слова Пілла Financial Times. - Питання зараз полягає не в тому, чи буде ставка знижена, а в тому, коли це станеться".

Курс долара в парі з єною у вівторок становить 148,67 єни проти 148,68 єни на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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