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НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,6252 грн/$1
12:39 06.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 лютого 2024 року.
|Показник
|05.02.2024
|06.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.5475
|37.6252
|0.21
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 лютого - 37,5544 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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