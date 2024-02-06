Європейські акції зростають, оскільки стимулювання BP та Китаю компенсує хвилювання щодо процентних ставок

Європейські акції зросли у вівторок, оскільки величезні доходи BP допомогли компенсувати втрати UBS та Nordic Semiconductor, тоді як інвестори втішалися новими стимулами постраждалих фінансових ринків Китаю.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 0,2% після стрибка азіатських акцій на 1,3% після того, як державний фонд Китаю активізував зусилля зі стабілізації падаючого ринку.

Котирування нафтового гіганта BP, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі, зросли на 5,6% після повідомлення про прибуток у четвертому кварталі в $3 млрд, що перевищило прогнози, а також прискорення темпів викупу акцій.

Індекс нафти та газу Європи зріс на 1,7%, що стало лідером галузевого зростання.

Проте після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл рішуче виступив проти спекуляцій про неминуче зниження ставок, був присутній елемент обережності, що спонукало інвесторів переоцінити траєкторію ставок цього року.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки в березні у 15% порівняно з 46% тиждень тому і вбачають ймовірність зниження ставки до травня 62%.

«Оскільки економіка США розвивається, про що свідчать останні дані про зростання сектора послуг, політики, як і раніше, хочуть жорсткіше контролювати попит, тому високі витрати на позики, ймовірно, збережуться довше», - сказала Сюзанна Стрітер, керівник відділу фінансів і ринків. у Харгрівзі Лансдауні.

Минулого тижня європейські акції досягли дворічного максимуму, чому сприяли доходи та зростання акцій технологічних компаній на тлі оптимізму щодо штучного інтелекту, але сильні дані щодо США та обережні коментарі політиків центральних банків зупинили ралі.

Акції UBS впали на 2,4% після того, як швейцарський банк заявив, що завершив перший етап інтеграції Credit Suisse за результатами четвертого кварталу.

Акції Bayer AG впали на 2,5% і опустили німецький DAX на 0,1% після того, як апеляційний суд США відмовився відхилити позов лікаря з Джорджії, який стверджує, що засіб, що виробляється компанією від бур'янів Roundup, викликає рак.

Акції Infineon подешевшали на 0,9% після того, як виробник чіпів знизив річний прогноз виручки, оскільки слабкий попит у галузі знизив виручку в першому кварталі.

Інвестори, схоже, також проігнорували дані, які показали, що промислові замовлення в Німеччині несподівано підскочили у грудні, що було викликане «виключно» великою кількістю замовлень на літаки.

Тим часом акції MorphoSys AG злетіли на 14,7%, збільшившись на 36% у понеділок, коли Novartis AG заявила, що придбає розробника засобів лікування раку за 2,7 мільярда євро (2,9 мільярда доларів).

Акції норвезького виробника мікросхем Nordic Semiconductor впали на 21,4%, досягнувши більш ніж трирічного мінімуму після того, як компанія попередила про низьку виручку в 2024 році через перешкоди в секторі Інтернету речей (IoT).