Долар стабільний, австралійський долар росте на тлі перспективи підвищення ставок

У вівторок долар США залишався стабільним поблизу тримісячного піку на тлі очікувань, що Федеральна резервна система навряд чи агресивно знижуватиме ставки цього року, тоді як австралійський долар зріс після того, як центральний банк заявив, що не може виключити нового підвищення ставок. .

Резервний банк Австралії на своєму лютневому засіданні залишив ставки без змін на 12-річному максимумі в 4,35%, як і очікувалося, але попередив, що для стримування інфляції може знадобитися подальше підвищення процентних ставок.

Інвестори поступово переносять прогнози щодо першого зниження ставок РБА на серпень, а не на червень, при цьому економісти, опитані Reuters, також очікують, що центральний банк збереже стабільні ставки до другої половини цього року.

Після ухвалення рішення австралійський долар зріс на 0,35% до $0,6505, досягнувши в понеділок мінімуму за два з половиною місяці $0,6469. Новозеландський долар подорожчав на 0,19% і становив $0,60665.

"Для РБА цілком має сенс зберігати яструбиний ухил, враховуючи опір очікуванням пом'якшення, який ми спостерігаємо останнім часом з боку ФРС, ЄЦБ та інших великих центральних банків", - сказав Чару Чанана, голова валютної стратегії Saxo у Сінгапурі.

"Ведмежа картина австралійського долара залишається незмінною, враховуючи відставання ціноутворення РБА від цін ФРС, а також ширшу песимістичну картину з Китаю".

Тим часом індекс долара, який вимірює курс валюти США по відношенню до шести конкурентів, був на позначці 104,38, торкнувшись у понеділок позначки 104,60, що є найвищим показником з 14 листопада. Індекс зріс на 3% за рік після падіння на 2% у 2023 році.

Дані в понеділок показали, що зростання сектора послуг США прискорилося в січні, оскільки збільшилися нові замовлення та відновилася зайнятість, що вказує на гарний початок року для економіки. Це відбулося після приголомшливого звіту про зайнятість минулого тижня.

Низка надійних економічних даних США зруйнувала всі давні надії на швидке і різке зниження відсоткових ставок з боку ФРС, при цьому голова ФРС Джером Пауелл та інші політики також виступили проти цієї ідеї.

Трейдери скорочують бети (bets) на зниження ставок з початку року і зараз оцінюють ймовірність зниження ставки в березні лише 15%, як показав CME FedWatch tool, порівняно з 69% ймовірністю на початку року.

Нині вони також оцінюють зниження ставок цього року на 115 базисних пунктів (б.п.) порівняно зі пом'якшенням приблизно на 150 б.п., що очікується на початку січня.

"Можливо, ще є можливості для зменшення (більшого), але вони, ймовірно, обмежені, враховуючи, що тенденція дефляції в США стає все більш укоріненою, а напруженість на ринку праці поступово слабшає", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC. у Сінгапурі.

Євро практично не змінився і склав $1,0747, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2546, що на 0,08% вище за день, але залишалося близьким до семитижневого мінімуму, якого він досяг у понеділок .

Падіння фунта стерлінгів у понеділок відбулося, незважаючи на деякі оптимістичні економічні дані. Цифри показали, що рівень безробіття наприкінці минулого року, ймовірно, був набагато нижчим, ніж передбачалося раніше, що також може призвести до зниження ставок.

"Жорсткіша, ніж очікувалося, ситуація на ринку праці Великобританії підтверджує нашу думку про те, що до зниження відсоткових ставок ще далеко", - зазначила Крістіна Кліфтон, валютний стратег і економіст Commonwealth Bank of Australia.

"Ми очікуємо, що перше скорочення відбудеться в серпні порівняно з поточними ринковими цінами на червневе скорочення".

Японська єна трохи зміцнилася на позначці 148,61 за долар, але неподалік двомісячного мінімуму 148,90, якого вона досягла в понеділок.

Реальна заробітна плата в Японії падала 21-й місяць поспіль, хоча й повільнішими темпами, тоді як витрати домогосподарств падали десятий місяць поспіль, показуючи, що інфляція випереджала відновлення заробітної плати і продовжувала чинити тиск на споживчі витрати.