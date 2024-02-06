Акції Волл-стріт впали через відсоткові ставки. Звіти центрі уваги

Основні індекси Волл-стріт у понеділок закрилися зниженням після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл рішуче виступив проти спекуляцій про те, що зниження ставок буде неминучим, тоді як інвестори оцінили неоднозначні звіти про прибутки США.

В інтерв'ю, що вийшло в неділю, Пауелл заявив, що необхідні додаткові докази стійкого зниження інфляції, щоб виправдати зниження ставок, а президент ФРС Міннеаполісу Ніл Кашкарі написав, що стійка економіка може відкласти зниження ставок на деякий час.

Свіжі дані Інституту управління постачаннями показали, що у січні зростання сектора послуг США прискорилося, при цьому деякі ціни на сировину зросли до 11-місячного максимуму.

Це посилило сумніви щодо зниження ставок, які вже викликані п'ятничними даними, які сигналізували про стійкість ринку праці перед жорсткими умовами кредитування.

Додатковий тиск чинили казначейські облігації США: прибутковість 10-річних облігацій зростала другий день поспіль і досягла найвищого рівня з кінця січня.

"Голова Пауелл накинув мокру ковдру на сьогоднішні торги, які сприйняли інформацію про те, що березнева ставка буде виключена з обговорення", - сказав Джек Аблін, головний інвестиційний директор Cresset Capital у Чикаго.

Але оскільки всі три основні індекси Уолл-стріт зменшували втрати в міру продовження сесії, Аблін сказав, що інвестори, ймовірно, суперечать, оскільки позитивні економічні дані підтримують вищі ставки.

«Інвестори в акції розриваються між вищими ставками та сильнішим зростанням. Вони більше не впевнені, що хороші новини - це погані новини», - сказав він. «Сильніше економічне зростання дає ФРС більше гнучкості, щоб підтримувати високі ставки і знати, що вони не збираються вбивати економіку, але, як і раніше, мають потужну зброю проти інфляції».

А оскільки падіння в понеділок було за рекордно високими рівнями закриття еталонного індексу S&P 500 та індексу Доу-Джонса в п'ятницю, Керол Шляйф, директор з інвестицій сімейного офісу BMO в Міннеаполісі, штат Міннесота, побачила в цьому потенційну можливість для інвесторів, які були на ринку.

"Ринок вийшов з-під контролю, особливо у листопаді та грудні", - сказала Шляйф, додавши, що вона "не розглядає це як початок серйозного відкату".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 274,30 пунктів, або 0,71%, до 38 380,12, S&P 500 втратив 15,80 пунктів, або 0,32%, до 4 942,81, а індекс Nasdaq Composite втратив 31, 28 пунктів, або 0,20%, до 15 597,68.

Сектор матеріалів S&P 500 продемонстрував найбільший спад, завершившись зниженням на 2,5%, що було спричинено падінням акцій Air Products на 15,6% після того, як виробник промислових газів прогнозував прибуток у 2024 році нижче за оцінки.

З 11 основних секторів S&P лише два зміцнилися: технології додали 0,6%, а охорона здоров'я - 0,3%.

За даними LSEG у п'ятницю, було отримано результати майже половини компаній зі списку S&P 500, а оцінки прибутку в четвертому кварталі різко покращилися: близько 80% звітів перевершили очікування.

«Здебільшого сезон звітності був доволі неоднозначним. Він був більше орієнтований на акції, ніж галузь», - сказав Шляйф з BMO.

Котирування акцій Caterpillar зросли на 2% після досягнення рекордного рівня після звіту про більш високий квартальний прибуток, а акції Estee Lauder зросли на 12%, оскільки виробник губної помади MAC має намір скоротити штат співробітників приблизно на 3-5%.

Акції Boeing впали на 1,3% після того, як компанія заявила, що новий брак у деяких літаках 737 MAX призведе до затримки деяких поставок.

Акції Tesla закрилися зниженням на 3,7% після досягнення найнижчого рівня із травня під час сесії. Пайпер Сендлер знизила цільову ціну акцій.

Акції Nvidia досягли нового рекордного максимуму після підвищення цільових цін із боку Goldman Sachs і закрилися зростанням на 4,8%.

Акції Catalent злетіли на 9,7% на тлі планів материнської компанії Novo Nordisk Novo Holdings купити контрактного виробника ліків за 11,5 млрд. доларів за готівку.

На NYSE емітенти, що падають, перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 4,2 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 142 нових максимуму і 124 нових мінімуму.

На Nasdaq 1167 акцій зросли, а 3136 впали, оскільки акції, що падають, перевищували за чисельністю ті що зростають приблизно у співвідношенні 2,7 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 29 нових 52-тижневих максимумів та 11 нових мінімумів, а індекс Nasdaq зафіксував 86 нових максимумів та 209 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 10,99 мільярдів акцій порівняно з 11,58 мільярдами ковзних середніх за останні 20 сесій.