ЗМІ: Binance дозволила великим трейдерам зберігати активи у сторонніх компаній

Криптовалютна біржа Binance дозволила великим трейдерам зберігати активи на рахунках незалежних від неї компаній, повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Стверджується, що фірма була змушена відійти від власних вимог через посилення тиску з боку ключових клієнтів. Вони висловили побоювання щодо збереження коштів через протистояння Binance і влади США, яке вилилося в штраф на $4,3 млрд і відставку CEO фірми, заявляють автори публікації.

Певну роль у бажанні клієнтів отримати доступ до незалежних сховищ також зіграв крах біржі FTX, пише FT. Через банкрутство криптовалютного гіганта тисячі клієнтів позбулися активів на мільярди доларів, зазначають у ЗМІ.

Раніше криптовалютна компанія вимагала, щоб її клієнти зберігали кошти на біржі або користувалися послугами кастодіана Ceffu. У 2023 році американські регулятори назвали цю платформу «загадковою організацією, пов'язаною з Binance».

Варто також зазначити, що Ceffu фігурувала в обвинуваченнях, які Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула у вересні 2023 року компанії Binance.US.

За заявами ЗМІ, фірма в кінцевому підсумку дозволила великим трейдерам використовувати сторонні організації для зберігання активів. Серед таких компаній згадуються два криптовалютних банки - Sygnum і Flow Bank.

У фінансовій установі Sygnum журналістам повідомили, що до них «звернулися деякі з наявних і потенційних клієнтів із проханням розробити рішення, яке знизить ризики контрагента під час торгівлі на криптовалютних біржах».

На момент написання статті Flow Bank не давав коментарів щодо згаданої теми.

Водночас представники Binance зазначили, що кілька років тому опрацьовували зі своїми клієнтами питання тристороннього співробітництва за участю банків. Однак компанія відмовилася коментувати повідомлення щодо ситуації з активами великих трейдерів.

Нагадаємо, ми писали, що юристи Binance і SEC представили свої аргументи щодо статусу криптовалют.