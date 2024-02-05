Організатори Super Bowl LVIII відмовилися від реклами криптовалют

11 лютого 2024 року в Парадайзі (штат Невада, США) відбудеться фінал Суперкубка LVIII. На спортивному заході не буде реклами, пов'язаної з криптовалютами, повідомив професор і експерт з маркетингу Пол Хардарт.

Очікується, що пряму трансляцію матчу між командами The San Francisco 49ers і Kansas City Chiefs подивляться близько 110 млн осіб. Однак замість реклами криптовалют і фінансів їм покажуть ролики про традиційні споживчі продукти BMW, Google, Oreo та інших компаній.

«З огляду на поточну глобальну невизначеність і геополітичні конфлікти, рекламодавці схиляються до позитивної реклами, орієнтованої на веселощі, гумор і розваги. Вона найкраще відповідає надихаючому духу Суперкубка», - заявив Хардарт.

Зазначимо, на Суперкубку 2022 року криптовалютні біржі FTX, Coinbase, Crypto.com і eToro показали кілька роликів. Однак наступного року компанії відмовилися від ініціативи на тлі краху FTX і падіння біткоїна.

Експерт припустив, що під час трансляції глядачам покажуть як мінімум дві реклами, пов'язані зі штучним інтелектом. Згідно з Associated Press, вартість деяких роликів обійшлася компаніям у $7 млн.