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Організатори Super Bowl LVIII відмовилися від реклами криптовалют
17:24 05.02.2024 |
11 лютого 2024 року в Парадайзі (штат Невада, США) відбудеться фінал Суперкубка LVIII. На спортивному заході не буде реклами, пов'язаної з криптовалютами, повідомив професор і експерт з маркетингу Пол Хардарт.
Очікується, що пряму трансляцію матчу між командами The San Francisco 49ers і Kansas City Chiefs подивляться близько 110 млн осіб. Однак замість реклами криптовалют і фінансів їм покажуть ролики про традиційні споживчі продукти BMW, Google, Oreo та інших компаній.
«З огляду на поточну глобальну невизначеність і геополітичні конфлікти, рекламодавці схиляються до позитивної реклами, орієнтованої на веселощі, гумор і розваги. Вона найкраще відповідає надихаючому духу Суперкубка», - заявив Хардарт.
Зазначимо, на Суперкубку 2022 року криптовалютні біржі FTX, Coinbase, Crypto.com і eToro показали кілька роликів. Однак наступного року компанії відмовилися від ініціативи на тлі краху FTX і падіння біткоїна.
Експерт припустив, що під час трансляції глядачам покажуть як мінімум дві реклами, пов'язані зі штучним інтелектом. Згідно з Associated Press, вартість деяких роликів обійшлася компаніям у $7 млн.
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