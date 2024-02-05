Долар упевнено зміцнюється до євро і фунта, стабільний у парі з єною

Долар США впевнено зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,32%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0756 порівняно з $1,0788 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2575 проти $1,2633 за підсумками торгів у п'ятницю.

Євро перебуває на мінімумі з середини листопада в парі з доларом, фунт - на мінімумі з середини грудня у зв'язку зі зростаючими очікуваннями трейдерів, що Федеральна резервна система (ФРС) не опускатиме базової процентної ставки в березні.

У неділю голова ФРС Джером Пауелл заявив в інтерв'ю CBS News, що стійкість економіки США надає змогу американському ЦБ не поспішати з ухваленням рішення про зниження ставки. Зменшення ставки в березні "не можна вважати найімовірнішим або базовим сценарієм", сказав Пауелл.

Минулої п'ятниці долар додав 0,8% до євро і 0,9% до фунта після публікації несподівано сильних даних з ринку праці США.

Європейському центральному банку (ЄЦБ), тим часом, складніше дотримуватися обмежувальної політики, з огляду на тривалий спад економічної активності.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в січні зріс до максимальних за шість місяців 47,9 пункту порівняно з 47,6 пункту в грудні, показав опублікований у понеділок остаточний звіт Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global. Фінальне значення індексу збіглося з попереднім і з очікуваннями ринку.

Незважаючи на підйом, індикатор, як і раніше, залишається нижчим за позначку в 50 пунктів, що свідчить про спад ділової активності.

Січневий PMI у сфері послуг єврозони впав до 48,4 пункту з 48,8 пункту місяцем раніше.

Курс долара в парі з єною в понеділок становить 148,41 єни проти 148,38 єни на закриття попередньої сесії.