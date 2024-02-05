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Долар упевнено зміцнюється до євро і фунта, стабільний у парі з єною
14:19 05.02.2024 |
Долар США впевнено зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, стабільний у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,32%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.
Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0756 порівняно з $1,0788 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2575 проти $1,2633 за підсумками торгів у п'ятницю.
Євро перебуває на мінімумі з середини листопада в парі з доларом, фунт - на мінімумі з середини грудня у зв'язку зі зростаючими очікуваннями трейдерів, що Федеральна резервна система (ФРС) не опускатиме базової процентної ставки в березні.
У неділю голова ФРС Джером Пауелл заявив в інтерв'ю CBS News, що стійкість економіки США надає змогу американському ЦБ не поспішати з ухваленням рішення про зниження ставки. Зменшення ставки в березні "не можна вважати найімовірнішим або базовим сценарієм", сказав Пауелл.
Минулої п'ятниці долар додав 0,8% до євро і 0,9% до фунта після публікації несподівано сильних даних з ринку праці США.
Європейському центральному банку (ЄЦБ), тим часом, складніше дотримуватися обмежувальної політики, з огляду на тривалий спад економічної активності.
Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в січні зріс до максимальних за шість місяців 47,9 пункту порівняно з 47,6 пункту в грудні, показав опублікований у понеділок остаточний звіт Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global. Фінальне значення індексу збіглося з попереднім і з очікуваннями ринку.
Незважаючи на підйом, індикатор, як і раніше, залишається нижчим за позначку в 50 пунктів, що свідчить про спад ділової активності.
Січневий PMI у сфері послуг єврозони впав до 48,4 пункту з 48,8 пункту місяцем раніше.
Курс долара в парі з єною в понеділок становить 148,41 єни проти 148,38 єни на закриття попередньої сесії.
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