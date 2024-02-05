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У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки до 14% до кінця року
13:10 05.02.2024 |
Члени Комітету з монетарної політики Національного банку одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15% 24 січня. Також більшість комітету прогнозує її зниження до 14% до кінця року.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Під час дискусії члени комітету погодилися, що Нацбанк має діяти зважено з огляду на прогнозоване пришвидшення інфляції у 2024 році, що позначиться, ймовірно, на очікуваннях. Крім того, варто враховувати посилення та часткову реалізацію ризиків щодо ритмічності надходження й обсягів міжнародної допомоги.
На їхню думку, Національний банк зможе повернутися до зниження облікової ставки у другій половині року, якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію, а ритмічність надходження міжнародного фінансування відновиться.
Зазначається, що за таких умов помірне пом'якшення процентної політики не перешкоджатиме забезпеченню курсової стійкості та поверненню інфляції до цільового діапазону, водночас підтримає розвиток кредитування та економічне відновлення.
Переважна більшість учасників дискусії очікують, що розмір облікової ставки становитиме 14% наприкінці року, а ще кілька членів комітету вважають, що 13%.
Водночас учасники дискусії погодилися, що НБУ має бути готовий адаптувати монетарну політику в разі зміни балансу ризиків для інфляції та економічного розвитку.
"Ураховуючи зростання рівня невизначеності, особливо навколо перебігу війни та підтримки України, перегляд траєкторії ставки на всьому прогнозному горизонті є доволі ймовірним для підтримання належних монетарних умов", - додали в НБУ.
Одразу кілька членів комітету зауважили, що ближче до середини року регулятор зможе точніше оцінити реалістичність основних припущень, закладених у прогноз на 2024-2026 роки, та відповідно орієнтуватиметься на цей аналіз у своїх подальших рішеннях щодо облікової ставки.
Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.
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