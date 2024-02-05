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АНАЛІТИКА

Європейські акції зростають на тлі зростання прибутку

12:05 05.02.2024 |

Фінанси

 

Європейські акції зросли на відкритті понеділка на тлі появи більш оптимістичних звітів про прибутки та збитки, хоча загальні настрої залишилися стриманими, оскільки інвестори переоцінили свої очікування на зниження процентних ставок.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,2% станом на 10:35 EET.

Акції Delivery Hero додали 2,8% після того, як німецька онлайн-компанія з виробництва та доставки продуктів повідомила про базовий прибуток за 2023 рік, що перевищує прогноз завдяки здоровому зростанню замовлень.

Lotus Bakeries піднялася на вершину базового індексу, піднявшись на 12,7%, після того, як бельгійський виробник печива опублікував свої річні результати.

Пригнічуючи позитивні корпоративні новини, нещодавні добрі дані щодо зайнятості в США лили холодною водою очікування швидкого зниження ставок у найбільшій економіці світу, задавши тон іншим центральним банкам.

Нині ринки оцінюють зниження ставок Європейського центрального банку приблизно на 125 базисних пунктів (б.п.) цього року порівняно з приблизно 140 б.п. попереднього тижня.
За матеріалами: investing.com
 

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