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Ціни на золото падають на тлі зростання долара на тлі пом'якшення очікувань зниження ставок
08:35 05.02.2024 |
Ціни на золото впали на азіатських торгах у понеділок, збільшивши втрати попереднього тижня, оскільки поєднання сильних даних щодо ринку праці та агресивних сигналів Федеральної резервної системи призвело до того, що ринки знизили очікування на скоре зниження відсоткових ставок.
Жовтий метал різко впав з максимумів вище за $2050 за унцію, оскільки перспектива більш високих і тривалих процентних ставок передбачає посилення тиску в короткостроковій перспективі. У понеділок долар підскочив майже до двомісячного максимуму, тоді як прибутковість казначейських облігацій також зросла на азіатських торгах.
Навпаки, 07:27 EET спотове золото впало на 0,4% до $2031,60 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії у квітні впали на 0,3% до $2047,75. за унцію.
Втрати в золоті спочатку були викликані значно сильнішими, ніж очікувалося, даними зайнятості в несільськогосподарському секторі за січень, які продемонстрували стійкість найбільшої економіки світу, що зберігається, що дає ФРС більше можливостей для більш тривалого утримання ставок на високому рівні.
Потім голова ФРС Джером Пауелл заявив в інтерв'ю пізно ввечері в неділю, що банк, як і раніше, обережний при розгляді будь-якого пом'якшення грошово-кредитної політики цього року, і що стійкість економіки США дає йому більше можливостей для більш тривалого збереження високих ставок.
Його коментарі багато в чому підтвердили позицію ФРС про те, що вона не поспішає розпочинати пом'якшення політики. З огляду на це, трейдери ще більше знизили бети (bets) на дострокове зниження процентних ставок.
CME Fedwatch tool показав, що трейдери наразі майже повністю відкинули прогнози на березневе зниження ставок та різко скоротили бети на травневе зниження ставок. Деякі аналітики також заявили, що вони очікують, що банк почне знижувати ставки лише до червня.
Перспектива високих відсоткових ставкок на більш тривалий термін обіцяє погані новини для золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативні витрати купівлі злитків.
Тим не менш, на останніх сесіях жовтий метал отримав деяку підтримку з боку попиту на безпечні притулки, особливо на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.
Золото досі в основному зберігає рівень 2000 доларів за унцію, а спотові ціни все ще знаходяться в межах видимості рекордних максимумів, досягнутих наприкінці 2023 року.
Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли в понеділок на тлі побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні в Чилі, спричинених смертоносними лісовими пожежами у цій південноамериканській країні.
Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, зросли на 0,3% до $3,8293 за фунт.
Чилі є найбільшим у світі виробником міді, і будь-які потенційні перебої у постачаннях з країни потенційно можуть призвести до посилення світових ринків міді. Але найсильніша з лісових пожеж, зважаючи на все, сталася далеко від найбільших мідних копалень країни, що порушує питання про те, наскільки серйозними будуть перебої в постачаннях через пожежі.
Подальше зростання цін на мідь також стримувалося постійними побоюваннями щодо уповільнення попиту в Китаї, найбільшому імпортері, оскільки країна бореться з млявим економічним відновленням після COVID.
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