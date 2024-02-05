Азіатські акції падають, оскільки надії на скоре зниження ставок слабшають, а падіння Китаю посилюється

Більшість азіатських акцій впали в понеділок, оскільки сильні дані щодо ринку праці та відносно агресивні коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла змусили трейдерів ще більше переоцінити очікування скорого зниження процентних ставок цього року.

Песимізм щодо Китаю посилив негативні настрої, оскільки приватне дослідження показало, що активність сектору послуг у країні в січні зросла менше, ніж очікувалося. Це спровокувало падіння місцевих акцій, що продовжується: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили 1% і 2,4% відповідно.

Втрати були спричинені в основному слабкістю акцій компаній технологічного сектору та нерухомості: обидва індекси торгувалися на п'яти- та чотирирічних мінімумах.

Китайські ринки нині переживають тривалий крах після того, як у 2023 році вони значно відставали від своїх світових аналогів на тлі постійних побоювань щодо уповільнення економічного зростання в країні. Обіцянки уряду про додаткові заходи стимулювання надали обмежену підтримку настроям.

Очікується, що дані щодо інфляції, які будуть опубліковані сьогодні, не принесуть особливого оптимізму напередодні Місячного Нового року.

Більшість азіатських ринків загалом впали через побоювання з приводу Китаю та перспективи підвищення процентних ставок у США. Австралійський індекс ASX 200 знизився на 0,9%, спостерігаючи деяку фіксацію прибутку після досягнення рекордного максимуму минулого тижня.

Дані показали, що торговельний баланс Австралії у грудні перевершив очікування, чому сприяла певна стійкість експорту.

Але інвестори були проти австралійських акцій перед засіданням Резервного банку у вівторок, на якому, як очікується, РБА збереже процентні ставки на колишньому рівні. Однак, очікується, що банк також подасть сигнал про утримування високих відсоткових ставок на більш тривалий термін в умовах стійкої інфляції.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 1,3% після того, як фінансовий наглядовий орган країни розпочав заходи проти того, що він вважав безвідповідальним управління ризиками.

Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,7%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на слабке відкриття на тлі тиску з боку акцій важковагових технологічних компаній.

Настрій до ризику був підірваний яструбиними коментарями голови ФРС Джерома Пауелла наприкінці неділі. Пауелл заявив в інтерв'ю CBS 60 хвилин, що центральний банк застосовуватиме «розумний» підхід до зниження відсоткових ставок, оскільки нещодавня стійкість економіки дає центральному банку більше можливостей для збереження ставок на колишньому рівні.

Коментарі Пауелла пролунали після значно сильнішого звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі за січень, який показав, що ринок праці залишається стійким. Дані показали, що трейдери ще більше зменшили бети (bets) на швидке зниження ставок ФРС.

Минулого тижня центральний банк дав зрозуміти, що він не має планів розпочинати агресивне зниження відсоткових ставок цього року, враховуючи, що економіка США залишається стійкою, а інфляція залишається високою.

Утримування високих ставок в США не обіцяє нічого хорошого для азіатських ринків, оскільки вони зменшують привабливість високоприбуткових та ризикованих активів.

Тим не менш, Пауелл сказав, що більшість членів комітету зі встановлення ставок все ж таки вбачають деяке зниження відсоткових ставок пізніше цього року.

Японський індекс Nikkei 225 виявився серед небагатьох в Азії, що зросли, чому сприяли дані індексу менеджерів із закупівель, які показали, що в січні сектор послуг країни виріс більше, ніж очікувалося.

Сектор послуг послідовно підтримував японську економіку, незважаючи на те, що виробнича активність минулого року скоротилася.

Індекс Nikkei 225 залишався в межах видимості 34-річного максимуму, після того як у 2023 та на початку 2024 року він значно перевершував свої світові аналоги.