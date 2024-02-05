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Долар досяг нових піків на тлі зниження ставок на скоре пом'якшення політики ФРС
07:27 05.02.2024 |
У понеділок долар виріс до восьмитижневого максимуму по відношенню до своїх основних валют, оскільки трейдери відмовилися від бетів (bets) на агресивне зниження ставок Федеральною резервною системою цього року, враховуючи все ще стійку економіку США.
Тим часом єна, а також австралійський і новозеландський долар впали до двомісячного мінімуму, тоді як євро аналогічно досяг більш ніж місячного мінімуму в $1,07675 по відношенню до сильнішого долара США.
Індекс долара досяг позначки 104,18, найвищого рівня з грудня.
Переоцінка дій ФРС відбулася на тлі опублікованого в п'ятницю приголомшливого звіту про зайнятість у США, який набагато перевершив очікування ринку, що підкріпило заяву голови Джерома Пауелла за підсумками засідання щодо політики центрального банку минулого тижня про те, що березневе зниження ставок малоймовірне.
"Подвійний удар прес-секретаря FOMC Джея Пауелла і дуже сильний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, по суті, зачинили двері для березневого зниження ставок", - сказав Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone.
За даними CME FedWatch tool, трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС почне знижувати ставки в березні, лише 20% порівняно з ймовірністю майже 50% тиждень тому. Шанси на скорочення ставки у травні також збільшилися.
В інтерв'ю новинному шоу CBS «60 хвилин», яке транслювалося в неділю ввечері, Пауелл сказав, що ФРС може бути «розсудливою» при ухваленні рішення про те, коли знижувати базову процентну ставку, оскільки сильна економіка дає центральним банкам час для зміцнення впевненості, що інфляція продовжить сповільнюватися.
Ф'ючерси на фонди ФРС зараз демонструють пом'якшення приблизно на 137 базисних пунктів, закладене для ФРС цього року, порівняно зі 150 б.п. наприкінці минулого року.
Японська єна востаннє знижувалася на 0,15% до 148,58 за долар, досягнувши мінімуму 148,82 раніше під час сесії.
Австралійський долар упав на 0,33% до $0,6490, а ківі втратив 0,25% за підсумками останньої угоди на рівні $0,6050.
Стерлінг досяг дна на рівні $1,2600, найнижчого рівня з 17 січня.
"Долар, швидше за все, збереже свої недавні успіхи", - сказала Керол Конг, валютний стратег банку Commonwealth Bank of Australia.
Прибутковість казначейських облігацій також підскочила на очікуваннях утримання високих ставок у США ще надовго: дворічна прибутковість, яка зазвичай відображає короткострокові очікування за процентними ставками, зросла майже на сім б.п. до 4,4386 %.
Базова прибутковість 10-річних облігацій зросла на п'ять базисних пунктів до 4,0829%.
Регулятор з цінних паперів Китаю пообіцяв запобігти аномальним коливанням ринку після того, як китайські акції впали до п'ятирічного мінімуму, але не оголосив про будь-які конкретні заходи.
Це мало допомогло юаню: востаннє офшорний юань трохи знизився до 7,2182 за долар під тиском сильнішого долара.
Раніше в ході сесії він впав до більш ніж двотижневого мінімуму 7,2225 за долар.
"Я сумніваюся, що (новини) нададуть суттєву підтримку (юаню) у найближчому майбутньому, якщо ми не отримаємо більш конкретних подробиць", - сказав Конг із ЦБ.
«Досі ми бачили лише спекуляції та деякі повідомлення у ЗМІ, в яких йшлося про подальшу підтримку ринку акцій чи ринку нерухомості. Але насправді ми не бачили багато подробиць про ці заходи щодо пом'якшення з боку китайського уряду.
«Тому я думаю, що ринки все ще сумніваються, чи матеріалізуються ці звіти».
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