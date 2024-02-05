Індекс S&P 500 виріс до рекордного рівня закриття на тлі добрих звітів та міцних даних

У п'ятницю фондові індекси США різко зросли, а індекс S&P 500 зареєстрував історичний максимум закриття, оскільки високі доходи та вражаючий січневий звіт про зайнятість зміцнили впевненість у економіці, хоча й знизили ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки найближчим часом.

Ралі завершило бурхливий тиждень, наповнений гучними звітами, рішенням ФРС щодо ставки та відновленням занепокоєння з приводу слабкості регіональних банків.

Хороші квартальні результати Meta Platforms та Amazon.com допомогли підняти індекс S&P 500 та індекс Nasdaq Composite більш ніж на 1%, тоді як зростання індексу Dow Jones Industrial Average було більш стриманим.

Усі три основні фондові індекси США продемонстрували четверте тижневе зростання поспіль.

"Прибуток більшості компаній цього тижня був високим, і ми вважаємо, що засідання ФРС було оптимістичним, оскільки воно визначило справедливість очікуваннь зниження ставок у травні або червні", - сказав Джей Хетфілд, портфельний менеджер InfraCap у Нью-Йорку.

У січні в США було створено 353 тисячі робочих місць, перевищивши оцінки аналітиків, тоді як зростання заробітної плати несподівано прискорилося, повідомило Міністерство праці.

Додаткові ознаки економічного зростання підвищили ймовірність того, що центральний банк США відкладе зниження ключової ставки набагато пізніше, ніж багато хто сподівався. Голова ФРС Джером Пауелл у середу виступив проти ідеї зниження ставок у березні.

Фінансові ринки оцінюють можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів на березневому засіданні ФРС у 20,5% порівняно з 69,6% місяцем раніше, згідно з даними CME FedWatch tool.

"Заглядаючи в майбутнє на наступні кілька днів, інвестори зосереджені на прийдешніх фінансових та економічних звітах, щоб виявити велику послідовність даних та оцінити масштаби та терміни зниження ставок ФРС", - сказав Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments у Нью-Йорку. Йорк.

Сезон звітності за четвертий квартал триває: 230 компаній з індексу S&P 500 відзвітували. За даними LSEG, з них 80% перевершили очікування Волл-стріт.

Загалом аналітики прогнозують зростання індексу S&P 500 у четвертому кварталі на 7,8% у річному вимірі , що є значним покращенням порівняно з оцінкою у 4,7% станом на 1 січня.

Акції Meta Platforms зросли на 20,3% до рекордного рівня після виплати перших дивідендів напередодні 20-ї річниці підрозділу Facebook.

Акції Amazon.com підскочили на 7,9% після зростання виручки у четвертому кварталі, оскільки нові функції генеративного штучного інтелекту у хмарних технологіях та електронній комерції стимулювали впевнене зростання під час свят наприкінці року.

Акції регіональних банків стабілізувалися після двох днів різких розпродажів, викликаних невтішними доходами New York Community Bancorp. Акції банку у п'ятницю зросли на 5,0%, а індекс регіональних банківських операцій KBW зріс на 0,2%.

Індекс S&P 500 піднявся на 1,07% і завершив сесію на позначці 4958,61 пунктів. Індекс Nasdaq додав 1,74% до 15 628,95 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,35% до 38 654,42 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 шість зросли, на чолі з послугами зв'язку (+4,69%), за якими був приріст на 2,49% у споживчих дискреційних індексах.

Акції Cigna зросли на 5,4% після того, як компанія медичного страхування підвищила прогноз річного прибутку.

Акції Microchip Technology впали на 1,6% після невтішного прогнозу продажу виробника мікросхем.

Виробник взуття Skechers USA також дав невтішний прогноз, внаслідок чого його акції впали на 10,3%.

Акції найбільшої нафтової компанії Chevron Corp зросли на 2,9% після того, як перевершили оцінки аналітиків.

Акції, що падають, в індексі S&P 500 перевищували число зростаючих у співвідношенні 1,2 до одного.

Індекс S&P 500 встановив 68 нових максимумів та чотири нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 75 нових максимумів та 144 нових мінімуму.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 11,2 мільярда акцій порівняно із середнім показником 11,6 мільярда акцій за попередні 20 сесій.