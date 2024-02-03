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АНАЛІТИКА

Чистий продаж доларів НБУ в 5-й тиждень 2024 р. скоротився майже вдвічі - до $223 млн.

23:56 02.02.2024 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) за поточний тиждень скоротився до $223,9 млн з $420,8 млн тижнем раніше, свідчать дані на сайті регулятора.

Згідно з ними, цього тижня НБУ придбав на ринку $15,1 млн, що стало найкращим результатом із червня минулого року.

Відповідно до інформації, яку центробанк вже встиг опублікувати за цей тиждень, купівля валюти клієнтами банків зростала з $229,84 млн у понеділок до $231,10 млн у вівторок, після чого знизилася до $199,35 млн у середу.

Офіційний курс гривні понеділок послабився сумарно на 10 коп. - До 37,8862 грн / 1 $, після чого зміцнився на 1 коп. у вівторок і одразу на 0,8%, або 31 коп. у середу - до 37,5627 грн/$1. У четвер гривня подешевшала 4 коп., а п'ятницю знову зміцнилася до 37,5698 грн/$1.

Загалом за поточний тиждень гривня зміцнилася на 0,6%, або на 22 коп., а з початку року - на 1,14%, або на 44 коп. Після лібералізації курсу 3 жовтня 2023 року національна валюта ослабла на 2,7%, або на 1 грн.

При цьому на готівковому ринку у п'ятницю нацвалюта підвищилася на 0,2%, або на 8 коп. - До 38,10 грн/$1.

Як повідомлялося, за підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд з $3,55 у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні. У грудні Міністерство фінансів залучило $5 млрд. зовнішнього фінансування, що забезпечило зростання міжнародних резервів на 4,4% - до $40 млрд. 507,9 млн., що є другим в історії показником після липня 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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