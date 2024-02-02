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АНАЛІТИКА

Долар слабко дешевшає до євро і фунта перед публікацією даних щодо ринку праці США

14:40 02.02.2024 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Увага трейдерів у п'ятницю спрямована на звіт міністерства праці США про безробіття за січень. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає сповільнення темпів зростання кількості робочих місць у країні минулого місяця до 180 тис. з грудневих 216 тис. і підвищення безробіття до 3,8% з 3,7%.

Сигнали спаду активності на ринку праці США можуть призвести до посилення очікувань зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у березні, зазначає Market Watch. Наразі ринок оцінює такі шанси всього в 38%.

Голова ФРС Джером Павелл заявив під час пресконференції за підсумками засідання американського ЦБ, що відбулося цього тижня, що зниження ставки в березні не є "базовим сценарієм" для регулятора.

Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,0885 порівняно з $1,0872 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2758 проти $1,2743 за підсумками попередніх торгів.

Курс долара в парі з єною збільшилася під час торгів до 146,55 єни проти 146,42 єни на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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