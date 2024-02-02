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НБУ ослабил справочный курс гривни до 37,6021 грн/$1
13:19 02.02.2024 |
Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 2 февраля 2024 года.
|Показатель
|01.02.2024
|02.02.2024
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|37.5881
|37.6021
|0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 2 лютого - 37,6047 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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