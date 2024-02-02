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Європейські акції підскочили, оскільки звіти продовжують вражати
12:35 02.02.2024 |
Європейські акції зросли в п'ятницю, оскільки трейдери оцінили шквал оптимістичних корпоративних новин у регіоні, а індекс відобразив нічне зростання на Волл-стріт після м'якших економічних даних та оптимістичних результатів у сфері високих технологій.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 виріс на 0,6% станом на 11:26 EET і коливався поблизу дворічних максимумів, досягнутих раніше цього тижня.
Акції Danske Bank підскочили на 5,8% після того, як датський кредитор прозвітував про результати за четвертий квартал і оголосив про програму зворотного викупу акцій, а Vallourec піднявся на вершину еталонного індексу, піднявшись на 7,6% після того, як французький виробник сталевих труб заявив, що очікує, що результати 2023 перевершать його попередні прогнози.
Доходи Danske призвели до зростання фінансових показників на 1%.
Акції Mercedes-Benz зросли на 2,9% після того, як німецький автовиробник повідомив, що його попередній річний вільний грошовий потік (FCF) промислового бізнесу перевищив очікування ринку.
Акції опинилися серед лідерів зростання у німецькому індексі DAX 40, який зріс на 0,8%.
На цій хвилі акції технологічних компаній додали 0,9%, слідуючи за одноденним зростанням Meta Platforms і Amazon.com після публікації квартальних результатів, що перевершили очікування.
У четвер дані показали, що в четвертому кварталі продуктивність праці в США зростала швидше, ніж очікувалося, допомагаючи Федеральній резервній системі у боротьбі з інфляцією та потенційно задаючи тон глобальним центральним банкам.
Тепер ринки чекатимуть на звіт про зайнятість у США, який вийде сьогодні.
Ряд позитивних оновлень про прибутки, як у Європі, так і в США, підштовхують базовий індекс до зростання вже другий тиждень, хоча останні дані LSEG, як і раніше, оцінюють, що доходи компаній зі списку STOXX 600 знизяться на 8,5% у річному обчисленні.
Тим не менш, політики, що відкладають терміни зниження ставок, пом'якшили деякі настрої: ціни на грошових ринках були знижені Європейським центральним банком приблизно на 135 базисних пунктів (б.п.) цього року порівняно з приблизно 150 б.п. раніше цього тижня.
"Ми, як і раніше, думаємо, що ринок занадто сильно розраховує на центральні банки... ми, як і раніше, вважаємо, що настав час перепочити в ралі ризикованих активів", - сказав Мохіт Кумар, головний економіст Європи в Jefferies, у своєму звіті. Примітка.
«На наш погляд, правильне питання полягає у тому, наскільки агресивними будуть центральні банки у циклі зниження ставок. І тут ми стверджуємо, що ринок зайшов трохи наперед».
Акції Electrolux впали на 3,5%, оскільки шведський виробник побутової техніки заявив, що очікує, що споживчі настрої залишаться слабкими на початку 2024 року.
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