Долар прямує до тижневих втрат. Дані про зайнятість у США в центрі уваги

У п'ятницю долар зазнає втрат, оскільки оптимістичні звіти від великих технологічних компаній на Волл-стріт посилили апетит інвесторів до більш ризикованих активів, у той час як трейдери очікують на сьогоднішні дані із зайнятості в США, щоб оцінити, коли Федеральна резервна система зможе розпочати знижувати відсоткові ставки.

Публікація звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі відбудеться сьогодні, слідуючі за останнім засіданням ФРС з політики, на якому ставки залишилися стабільними, як і очікувалося, хоча голова Джером Пауелл виступив проти ринкових очікувань зниження ставок у березні.

Настрій ризикувати допоміг австралійському долару піднятися на 0,33% і завершити останню торгівлю на рівні $0,6594, хоча він мав завершити тиждень приблизно на 0,3% вище, оскільки його зростання було обмежене різким уповільненням внутрішньої інфляції.

Новозеландський долар додав 0,11% до $0,6151 і готувався до тижневого зростання на 1%, що є найкращим показником за місяць.

По відношенню до кошика валют долар упав на 0,06% до 102,99. Індекс долара перебуває на шляху до першого тижневого зниження цього року.

«Якщо у нас відносно м'які цифри із заробітної плати... тоді, я думаю, ви, ймовірно, побачите, що стрілка зміститься трохи далі назад, ближче до 50-50» у зв'язку з очікуваннями зниження ставок у березні, - повідомив Рей Аттрілл, керівник валютної стратегії National Australia Bank з приводу п'ятничного звіту про зайнятість у США.

«Я думаю, що долар буде дуже чутливим до цього».

За даними CME FedWatch Tool, ринкові ціни тепер показують 37,5% ймовірність зниження ставки ФРС у березні порівняно з ймовірністю понад 70% місяць тому. Травневе скорочення майже повністю враховано.

"Ми, як і раніше, очікуємо, що в 2024 році відбудеться три зниження ставок, причому перше зниження відбудеться в середині 2024 року, а потім (за ним) будуть наступні зниження кожен квартал", - сказав Раф Чоудхурі, інвестиційний директор з мультиактив Abdrn.

«Ми дійсно вважаємо, що ринкові ціни на п'ять або більше скорочень у березні здаються амбітними, і більше довіряємо точковим графікам, які сигналізують про три скорочення цього року».

Проте перспектива зниження ставок у США призвела до падіння прибутковості казначейських облігацій. Дворічна прибутковість, яка зазвичай відображає короткострокові очікування за процентними ставками, востаннє становила 4,2124%.

Базова прибутковість 10-річних облігацій, яка за тиждень упала майже на 30 б.п., востаннє становила 3,8779%.

Аналітики кажуть, що відновлення побоювань щодо регіональних банків США цього тижня також спровокувало втечу до безпечних казначейських облігацій. Прибутковість облігацій рухається обернено пропорційно цінам.

В інших валютах, єна практично не змінилася і становила 146,36 за долар. Вона налаштована на щотижневе зростання більш ніж на 1%, що стало кращим тижнем за місяць.

Зведення думок січневого засідання Банку Японії (BOJ), що відбулося цього тижня, показало, що політики обговорювали ймовірність короткострокового виходу з негативних процентних ставок та можливі сценарії поступового згортання масштабної програми стимулювання банку.

Це підкреслило зростання думки всередині ради директорів про те, що створюються умови для того, щоб незабаром вивести короткострокові процентні ставки з негативної території, що стане першим підвищенням процентних ставок у Японії з 2007 року.

Фунт зріс на 0,07% до 1,2752 дол.

Банк Англії (BoE) у четвер зберіг відсоткові ставки на майже 16-річному максимумі, але відкрив можливість їх зниження зі зниженням інфляції.

"MPC (Комітет з монетарної політики) - слідом за ФРС - зберіг цільову процентну ставку на рівні 5,25% і відмовився від "посилення" упередженості на користь нейтральної", - сказав Тьєррі Візман, глобальний стратег Macquarie з валютних курсів і ставок.

"Але, як і тон ФРС... у повідомленнях MPC був явно обережний аспект, спрямований на протидію зміні політичних упереджень".

Євро піднявся на 0,08% до $1,0880 і очікував тижневого зростання майже на 0,3%.

Дані в четвер показали, що інфляція в єврозоні знизилася, як і очікувалося, минулого місяця, але основний ціновий тиск знизився менше, ніж прогнозувалося, що, ймовірно, посилює аргумент Європейського центрального банку про те, що зниження ставок не слід поспішати.