Ціни на золото стабілізувалися на рівні $2050 через падіння долара

Ціни на золото стабілізувалися близько двотижневого максимуму в п'ятницю, подолавши ключові рівні, оскільки непохитні бети (bets) на зниження відсоткових ставок з боку Федеральної резервної системи чинили тиск на долар, а дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають вийти сьогодні, мають дати додаткові сигнали.

Жовтий метал значною мірою відмахнувся від сигналів ФРС про те, що зниження відсоткових ставок цього року відбудеться пізніше, ніж очікувалося, натомість він капіталізується втратами долара і наблизився до піків 2024 року.

Але зростання цін на золото в п'ятницю сповільнилося, оскільки ринки завмерли перед публікацією даних із зайнятості, які, як очікується, враховуватимуться у планах ФРС щодо відсоткових ставок.

Спотове золото о 07:47 EET зросло на 0,1% до $2056,20 за унцію, подолавши рівень $2050 вперше за два тижні, у той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в березні зросли на 0,1% до $2073,35 за унцію. Цього тижня вони також зросли приблизно на 1,9% і мали відіграти два тижні втрат поспіль.

Відновлення золота також відбувається після тяжкого початку 2024 року, коли жовтий метал упав на 1,2%, оскільки ринки почали поступово ігнорувати очікування березневого зниження процентних ставок.

У той час, як ФРС значною мірою спростувала очікування зниження ставок у березні, CME Fedwatch tool показав, що трейдери тепер оцінюють можливість зниження ставок на 25 базисних пунктів у травні, що пішло на користь цінам на зливки.

На думку аналітиків Goldman Sachs, центральний банк також, як очікується, знизить ставки ще мінімум чотири рази після травня.

Хоча ставки в США, як очікується, залишаться високими у короткостроковій перспективі, перспектива можливого зниження ставок, про яку також зазначив голова ФРС Джером Пауелл на засіданні цього тижня, є гарною ознакою цін на зливки.

Тим не менш, ФРС не дала чітких вказівок про терміни та масштаби запланованого зниження ставок і представила підхід до будь-якого зниження ставок, в основному заснований на даних.

У зв'язку з цим очікується, що дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані пізніше у п'ятницю, багато в чому вплинуть на прогноз ФРС. Центральний банк дав зрозуміти, що охолодження ринку праці також враховуватиметься при зниженні відсоткових ставок.

Очікується, що дані п'ятниці покажуть деяке охолодження на ринку праці в січні. Але дані завжди дивували позитивом.

Серед промислових металів ціни на мідь впали в п'ятницю і, як очікується, закінчать тиждень зниженням на тлі побоювань з приводу повільного відновлення економіки в Китаї.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення у березні впали на 0,5% до $3,8342 за фунт і цього тижня знизилися на 0,3%.

Втрати міді були спричинені головним чином невтішними даними щодо індекса менеджерів із закупівель в Китаї, при цьому офіційні дані показують, що виробнича активність продовжувала знижуватися протягом січня. Це посилило побоювання з приводу уповільнення попиту.