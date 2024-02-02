Азіатські акції зростають за ралі технологічних компаній на Волл-стрит

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, при цьому технологічні індекси лідирували у зростанні після того, як зміцнення їхніх американських аналогів призвело до рекордно високого закриття на Волл-стріт.

Але більше зростання, як і раніше, стримувалося обережністю напередодні ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які мають вийти сьогодні. Ринки також були насторожені даними після того, як Федеральна резервна система применшила будь-які очікування швидкого зниження процентних ставок цього року.

Слабкість у Китаї зберігається: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite відстають від своїх аналогів після невтішних даних щодо індексів менеджерів із закупівель, опублікованих цього тижня. Обидва індекси також були близькими до п'яти- і чотирирічних мінімумів.

Проте акції регіональних технологічних компаній отримали позитивний імпульс від Волл-стріт після сильних доходів Amazon.com Inc і Meta Platforms Inc. У четвер ці два показники зросли: Meta зафіксувала майже 15-відсоткове зростання продажів на вторинному ринку після того, як оголосила про зворотний викуп акцій на 50 мільярдів доларів.

Ці успіхи поширилися на високотехнологічні азіатські біржі. Індекс KOSPI Південної Кореї підскочив на 2,2%, чому також сприяли м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції індексу споживчих цін (ІСЦ) за січень.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,3%, незважаючи на слабкість акцій материкового Китаю завдяки силі найбільших технологічних компаній. Акції компаній, що займаються відеоіграми, зокрема Tencent Holdings Ltd, зросли більш ніж на 4% після того, як уряд несподівано схвалив 32 імпортовані онлайн-ігри, деякі з яких керуватимуться Tencent.

Австралійський індекс ASX 200 підскочив на 1,4% до рекордного максимуму в 7696,30 пункту, чому сприяли головним чином акції технологічних та золотодобувних компаній. Дані інфляції індексу цін виробників за четвертий квартал зросли менше, ніж очікувалося, що вселяє надії на зниження інфляції в країні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали стримане відкриття, хоча місцеві технологічні важковаговики, ймовірно, стежитимуть за своїми регіональними аналогами. Але інвесторів надихнув дещо консервативний річний бюджет правлячої партії БДП напередодні цьогорічних загальних виборів.

Позитивний прибуток Meta та Amazon допоміг інвесторам значною мірою подолати слабкі результати виробника iPhone Apple Inc. Хоча компанія перевершила очікування по квартальному прибутку, її продажі в Китаї все ж таки знизилися.

Акції постачальника Apple AAC Technologies, акції якого котируються у Гонконгу, зросли на 2,1%.

Японський індекс Nikkei 225 додав 0,2% на тлі зміцнення технологічного сектора. Але сильніше зростання було стримано втратами в акціях найбільших банків, які були викликані поєднанням фіксації прибутку та побоюваннями щодо негативних наслідків на ринку нерухомості США.

Індекс TOPIX Banks знизився на 0,5%, при цьому Aozora Bank, Ltd. лідирує за індексом другу сесію поспіль. У п'ятницю акції впали на 15,1% після того, як було відзначено несподівані надмірні річні збитки через збільшення резервів за безнадійними кредитами, пов'язаними з комерційною нерухомістю в США.

Збитки в Аозорі поширилися на ширші японські банки, оскільки інвестори побоювалися потенційного зараження та аналогічних перешкод для інших кредиторів, які мають ризики США.

Акції важкваговика Nomura Holdings Inc впали на 1,4% з майже дев'ятирічного максимуму. Фінансовий гігант досяг зіркового зростання на початку цього тижня після того, як він зафіксував рекордний квартальний виторг від свого інвестиційно-банківського підрозділу і заявив, що викупить до 4% своїх акцій.

Більш широкі азіатські ринки були зосереджені в основному на даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які повинні вийти сьогодні, що, як багато хто очікує, враховуватиме плани Федеральної резервної системи щодо кінцевого зниження процентних ставок цього року. Трейдери готуються до зниження ставок у травні.