Волл-стріт закрилася зростанням. Звіт про доходи та вакансії у центрі уваги

Американські акції відновилися в четвер, оскільки інвестори очікували на сплеск гучних звітів і п'ятничні дані про зайнятість. Широке ралі призвело до різкого зростання всіх трьох основних фондових індексів США, найбільше виріс технологічний індекс Nasdaq.

"Відбувається подальше перетравлення ФРС", - сказав Томас Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT в Атланті. «Цей ринок, що зростає, і вчорашній розпродаж був надмірною реакцією. Тож сьогодні ми спостерігаємо ралі».

Акції Meta Platforms зросли в ході розширених торгів після повідомлення про більш високу, ніж очікувалося, виручку та оголошення перших в історії дивідендів.

Amazon.com також виграла на постринкових торгах після публікації звіту про прибутки та збитки.

Apple Inc знизила обсяги продажів після прибутку, виручка перевершила оцінки аналітиків, але продажі в Китаї не досягли цільових показників.

У середу Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) залишив ставку без змін, як і очікувалося. На своїй прес-конференції голова ФРС Джером Пауелл назвав березневе зниження ставок «малоймовірним», що скинуло очікування ринку щодо «голубиного» розвороту ФРС у першому кварталі та спровокувало різкий розпродаж.

Індекс KBW Regional Banking впав на 2,3% через падіння на 11,1% акцій New York Community Bancorp після того, як компанія повідомила про проблеми у своєму портфелі комерційної нерухомості, що викликало нові побоювання щодо здоров'я регіональних кредиторів США.

Ширший індекс S&P Banking почував себе краще, завершивши день падінням на 1,4%.

Сезон звітності за четвертий квартал йде повним ходом: відзвітували 208 компаній з індексу S&P 500. За даними LSEG, з них 80% отримали прибуток, що перевершив консенсус.

Аналітики тепер очікують, що сукупне зростання прибутку індексу S&P 500 за період з жовтня по грудень становитиме 6,4% у річному вимірі, що є покращенням порівняно із зростанням на 4,7%, яке спостерігалося 1 січня, за даними LSEG.

Безліч економічних даних показало, що зростання продуктивності допомагає обмежити витрати на робочу силу, тоді як збільшення кількості оголошених звільнень та щотижневих заявок на допомогу по безробіттю надало додаткові свідчення пом'якшення ситуації на ринку праці, що розглядається ФРС як попередня умова для забезпечення сталого зниження темпів інфляції.

"Ми вважаємо, що ці дані, опубліковані напередодні завтрашнього звіту про працю, відповідають здоровому, але помірному ринку праці", - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management у Біллінгсі, штат Монтана. «(Ці звіти) узгоджуються з нашим поглядом на економічний шлях на 2024 рік; він продовжить зростати, але повільнішими темпами».

Індекс S&P 500 піднявся на 1,25% і завершив сесію на позначці 4906,19 пунктів. Індекс Nasdaq додав 1,30% до 15 361,64 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,97% до 38 519,84 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 10 зросли, на чолі з індексом споживчої дискреції (consumer discretionary), який додав 1,98%, за яким було зростання споживчих товарів на 1,97%.

Акції Merck зросли на 4,6% після оптимістичних результатів виробника ліків за четвертий квартал.

Акції Qualcomm впали на 5,0% на тлі побоювань щодо продажів Android у Китаї.

Акції Honeywell впали на 2,4% після того, як диверсифікований промисловий конгломерат надав прогнози, що розчаровують, на перший квартал.

На фондовому ринку США число акцій, що ростуть, перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 3,0 до одного.

Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 12,0 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,6 млрд акцій за попередні 20 сесій.