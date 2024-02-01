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НБУ скоротив продаж валюти із резервів для підтримки курсу гривні на 1 млрд доларів
17:27 01.02.2024 |
Національний банк України (НБУ) у січні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,533 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Це менше на 28,7%, ніж у грудні минулого року (3,553 млрд доларів).
Однак у січні Україна майже не отримувала міжнародної допомоги, за винятком 390 млн доларів від Японії. НБУ називає це "ризиками ритмічності" надходження допомоги і заявляє, що вони реалізувалися вже у грудні 2023 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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