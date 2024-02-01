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НБУ скоротив продаж валюти із резервів для підтримки курсу гривні на 1 млрд доларів

17:27 01.02.2024 |

Фінанси

НБУ скоротив продаж валюти із резервів для підтримки курсу гривні на 1 млрд доларів

 

Національний банк України (НБУ) у січні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,533 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Це менше на 28,7%, ніж у грудні минулого року (3,553 млрд доларів).

Однак у січні Україна майже не отримувала міжнародної допомоги, за винятком 390 млн доларів від Японії. НБУ називає це "ризиками ритмічності" надходження допомоги і заявляє, що вони реалізувалися вже у грудні 2023 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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