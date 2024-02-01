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Долар США зміцнюється до євро і фунта перед підсумками засідання Банку Англії
14:57 01.02.2024 |
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів удень у четвер, дешевшає в парі з єною після підбиття підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і напередодні рішення щодо ставки Банку Англії.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,38%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.
Пара євро/долар за даними на 13:46 EET торгується на рівні $1,0809 порівняно з $1,0820 на закриття попередньої сесії.
ФРС зберегла процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 5,25-5,5% річних за підсумками засідання, яке завершилося в середу.
Голова американського ЦБ Джером Павелл заявив під час пресконференції за підсумками засідання, що інфляція в США все ще залишається високою, і подальший прогрес у її зниженні не гарантований.
Павелл зазначив, що Федрезерв готовий тримати ставку на високому рівні протягом тривалого часу, якщо це буде потрібно. Занадто швидке або занадто різке її зниження може повернути назад уже досягнутий прогрес у плані ослаблення інфляції, що зрештою потребуватиме ще більш жорсткої грошово-кредитної політики для досягнення цілей ЦБ, зазначив він.
Павелл додав при цьому, що затягування зі зниженням вартості запозичень може призвести до невиправданого ослаблення економічної активності та зайнятості.
"Ми вважаємо, що базова ставка, імовірно, перебуває на піку в цьому циклі посилення ГКП, і якщо економіка розвиватиметься загалом як очікується, то, імовірно, буде доречно "переходити до її пом'якшення "в якийсь момент цього року", зазначив він.
Курс фунта до долара становить $1,2633 проти $1,2688 за підсумками попередніх торгів.
Курс долара в парі з єною опустилася під час торгів до 146,78 єни проти 146,95 єни на закриття попередньої сесії.
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